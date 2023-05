Estate 2023: cosa fare se si viene morsi da un ragno violino | Sono pericolosissimi

Occhio all’estate! Cosa bisogna fare nel caso in cui si venga morsi da un ragno violino? Ecco di seguito alcuni consigli utili.

L’estate è alle porte e con essa potremmo ritrovarci a breve a dover fare i conti con degli ospiti indesiderati in casa. Ne sono un chiaro esempio i ragni violino, a cui è bene prestare particolare attenzione. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Siamo ormai giunti alla fine del mese di maggio e a breve potremo dare finalmente il benvenuto alla tanto attesa estate. Stagione particolarmente amata sia da grandi che da piccini, sono in molti a non vedere l’ora di trascorrere dei giorni all’insegna del relax, possibilmente baciati dal sole. Non mancano, però, alcuni piccoli inconvenienti tipici di questo periodo, a cui è importante prestare attenzione.

A tal proposito, ad esempio, abbiamo già visto come grazie a questa pianta è possibile allontanare la maggior parte degli insetti fastidiosi in un solo colpo. Se tutto questo non bastasse, con l’arrivo delle alte temperature è bene prestare attenzione ai ragni violino e ai loro possibili morsi. Una situazione indubbiamente poco piacevole, per cui è bene sapere come comportarsi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Estate 2023, cosa fare se si viene morsi da un ragno violino: tutto quello che c’è da sapere

Considerato tra i più velenosi d’Italia, il ragno violino è molto piccolo. Le sue dimensioni, infatti, possono essere pari a massimo 7 mm per i maschi e 9 mm per le femmine. Animale notturno, si nasconde prevalentemente nelle zone più buie di casa. Ne sono un chiaro esempio dietro al frigorifero, dietro i mobili, oppure nei cassetti e così via.

Ragno particolarmente pericoloso per la salute dell’uomo, si consiglia di tenere sempre le finestre chiuse o quantomeno utilizzare delle zanzariere per cercare di tenere questo animale il più possibile lontano dalla propria casa. Ma cosa fare se questo animale ci morde e soprattutto cosa si rischia? Ebbene, bisogna sapere che il morso di un ragno violino può portare ad una reazione locale e alla formazione di un’ulcera.

Inizialmente indolori, i sintomi si manifestano nell’arco delle successive 48 – 72 ore. In particolare, nei casi più gravi può portare alla manifestazione di sintomi quali febbre, mal di testa, nausea e vomito. Appena ci si accorge di essere stati morsi si consiglia di lavare la zona con acqua e sapone. Non esistono però, è bene sottolineare, cure casalinghe. Bisogna, pertanto, rivolgersi ad un medico o recarsi all’ospedale per ricevere la cura adeguata.