Attenzione alla truffa, non aprite a sconosciuti: lo dicono le forze dell’ordine

Situazioni che in alcuni casi si definirebbero al limite. Scenari assolutamente inimmaginabili. Tutto improvviso e inimmaginabile.

Pensiamo a quanto può succedere al giorno d’oggi, cosi d’improvviso quasi senza nemmeno rendersene conto. Il mondo della truffa, l’universo ambiguo del raggiro possono tirare brutti scherzi in ogni momento. I soggetti più fragili in certi casi possono essere le persone anziane ma non è detto. Per i più giovai c’è il web e anche li l’imprevisto è più che mai garantito.

Quello che può succedere da un momento all’altro per certi versi è realmente inimmaginabile. Il web soprattutto riesce in qualche modo a rendere pericoloso qualsiasi scenario, anche quello che ci appare come il più innocuo di tutti. Ogni giorno sotto attacco.

Questa è a sensazione che in qualche modo si vive, questa è l’atmosfera. Qualsiasi mail, sms o messaggio social può trasformarsi di colpo nella peggiore delle truffe. Situazioni anomale, certo, ma allo stesso tempo, realisticamente parlando estremamente rischiose.

Tutto si gioca sull’incomprensione iniziale. Un testo accattivante che si trasforma in tutt’altro. A rischio informazioni private e nella maggior parte dei casi i saldi dei conti correnti o delle prepagate delle vittime alle quali vengono spesso richieste indirettamente informazioni bancarie.

La truffa però non è purtroppo presente solo sul web. In molti casi nella vita reale ci si scontra con situazioni davvero subdole e sgradevoli. Vittime, il più delle volte persone che vivono in solitudine e anziani. Ogni scusa è buona, per i truffatori, per provare a entrare in casa di persone indifese e in assoluta buona fede.

Attenzione alla truffa, non aprite a sconosciuti: i consigli dei Carabinieri

Approfittare del prossimo, dell’ingenuità di chi è solo in casa e può immaginare che invece quel gesto possa rappresentare tutt’altro, quel gesto ipotetico, quella specifica eventuale situazione.

Di recente, l’Arma dei Carabinieri ha diffuso una serie di consigli per tutti i cittadini e soprattutto per le persone anziane e per chi vive da solo per metterli al riparo da eventuali cattive sorprese:

non aprite agli sconosciuti e non mandate i bambini ad aprire la porta;

e non mandate i bambini ad aprire la porta; in caso di consegna di lettere o pacchi, chiedete che vengano lasciati nella cassetta della posta o sullo zerbino di casa;

mai consegnare denaro o oggetti in oro a persone estranee alla famiglia ed in particolare ricordate che le forze di polizia non raccolgono né richiedono valori di nessun tipo;

alla famiglia ed in particolare ricordate che le forze di polizia non raccolgono né richiedono valori di nessun tipo; massima prudenza con persone sconosciute che, telefonicamente o di persona, si spacciano per appartenenti alle forze dell’ordine o avvocati annunciando incidenti o arresti di vostri congiunti;

o avvocati annunciando incidenti o arresti di vostri congiunti; se si spacciano per vostri “nipoti”, chiedete sempre una conferma, magari, fatevi dire quando vi siete visti l’ultima volta o un particolare che conoscete solo voi;

se inavvertitamente avete aperto la porta ad uno sconosciuto e, per qualsiasi motivo, vi sentite a disagio, non perdete la calma. Inviatelo ad uscire, aprite la porta e, se è necessario, ripetete l’invito ad alta voce non esitando a chiamare subito i Carabinieri o altra forza di polizia al 112.

Prima di tutto la prevenzione contro truffe e raggiri di ogni tipo.