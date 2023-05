Non rispondete al telefono se chiama il vostro gestore: la nuova truffa fa paura

Non c’è pace per i cittadini italiani perseguitati più che mai dalle truffe che sempre più insistenti riempiono di rischi il quotidiano.

Ogni giorno per i cittadini tutto sembra diventare più difficile. Quello che colpisce di più come fattore, in genere è il rischio truffa. Una situazione che peggiora di mese in mese. Sempre più frequenti le dinamiche di natura truffaldina che mettono al centro di tutto la possibilità concreta che alla fine lo stesso cittadino si ritrovi di fatto colpito in varie modalità.

Inutile girarci intorno, il campo delle truffe, nel nostro paese e non solo è sempre vivo e volta per volta mostra sempre diverse tipologie di approccio che possono colpire in ogni momento milioni e milioni di cittadini. Il pericolo insomma è ogni giorno più concreto.

Nella maggior parte dei casi la truffa scatta nel momento chiaramente meno atteso, quando magari si immagina di star portando a termina una operazione completamente diversa. Negli ultimi giorni una specifica truffa sta più che mai spaventando i cittadini italiani.

La classica chiamata da un call center può diventare incredibilmente tutt’altro. Ultimamente cosi come anticipato questo tipo di chiamate potrebbero in realtà provare ad ottenere ben altro che la semplice adesione a questa o quella specifica offerta proposta.

In pratica quella che sembra la telefonata che arriva a mettere al sicuro il cittadino da eventuali servizi a pagamento diventa in realtà essa stessa una sorta di truffa atta ad ottenere quante più informazioni possibili circa il cittadino in questione.

Non rispondete al telefono se chiama il vostro gestore: come funziona la nuova truffa

Cosi come anticipato quella che sembra la classica chiamata del vostro gestore telefonico in realtà può trasformarsi nella peggiore delle truffe possibili. Inizialmente il tutto si concentra sull’opportunità per lo stesso cliente di essere in qualche modo protetto dai terribili servizi a pagamento che minacciano di continuo gli stessi cittadini. La realtà è ben diversa.

L’operatore in questione chiederà dunque al cliente stesso tutte le informazioni personali per escluderlo da tali servizi, preservare insomma la propria utenza. In realtà quello stesso operatore starà attivando all’insaputa dell’interlocutore, vittima di turno, una serie di specifici servizi a pagamento. La peggiore delle truffe insomma, cosi come anticipato.

Mettersi al riparo da specifici situazioni è praticamente impossibile in certi casi. Quello che spaventa più di tutto è che in un certo senso non si ha sempre la lucidità di pensare ad ogni situazione come una potenziale truffa. In questo modo gli stessi cittadini cascano di continuo nella rete preparata per loro dal malintenzionato di turno.

Mettersi al riparo da tali situazioni è possibile con la prevenzione e per questo lo stesso cittadino dovrebbe essere pronto a recepire le varie indicazioni che arrivano dai vari organi competenti. Massima attenzione insomma e seguire sempre le disposizioni spesso fornite dalla stessa Polizia Postale che ogni giorno riceve centinaia e centinaia di segnalazioni dagli stessi cittadini truffati o in qualche modo minacciati da un potenziale raggiro. Il pericolo insomma è sempre, più che mai dietro l’angolo.