Monete, collezionisti pazzi della vecchia lira: gli esemplari più preziosi | Te li pagano profumatamente

Quello che succede negli ultimi tempi ha davvero dell’incredibile. Collezionisti impazziti per vecchi esemplari di monete.

Il mondo del collezionismo, cosi come più volte ribadito vive una sorta di seconda vita. L’avvento del web, ormai da qualche anno ha letteralmente stravolto ogni regola, ogni dinamica, qualsiasi situazione in qualche modo precostituita. Pensiamo per esempio all’accesso stesso da parte dei collezionisti ai vari esemplari. Il web ha rimesso ogni cosa in discussione, rivoluzionando in tutto e per tutto un contesto precostituito.

Il web in questa fase, di questi tempi insomma è capace di avvicinare quanto più possibile gli appassionati, collezionisti incalliti o meno al magico mondo delle monete. Portali esclusivamente dedicati agli esemplari più preziosi, portali capaci di offrire qualsiasi dettaglio dei vari “pezzi”, tutto di tutto insomma.

Bastano pochi secondi per entrare in contatto con una sorta di universo parallelo in cui ogni cosa è possibile. Dettagli di ogni tipo si diceva, situazioni prima soltanto immaginate. Informazioni, immagini, illustrazioni e chiaramente le tanto ricercate valutazioni.

Ogni collezionista o semplice appassionato può interagire con altri “colleghi” di passione per l’appunto. Scambiare pareri, visioni magari diverse, ha la possibilità di acquistare e vendere inoltre gli esemplari in questione nella massima sicurezza nel minor tempo possibile.

Tutto ormai si gioca sul web. Al centro delle attenzioni dei collezionisti come sempre la vecchia lira. Numerosi gli esemplari che ancora oggi fanno gola agli appassionati in ogni parte del mondo. Esemplari che oggi valgono una vera e propria fortuna e che molti di voi potrebbero ritrovarsi inaspettatamente in casa, magari in seguito ad una attenta ricerca tra le cose considerate di poco valore, “vecchia roba”, insomma.

Monete, collezionisti pazzi della vecchia lira: la lista degli esemplari più preziosi

Di seguito un elenco dettagliato dei più preziosi esemplari della vecchia lira attualmente in circolazione sul mercato collezionistico:

1 Lira Arancia 1947: esemplare rarissimo, tra i primi ad essere coniati nell’Italia repubblicana. Valore orientativo, oggi, circa 1500 euro.

esemplare rarissimo, tra i primi ad essere coniati nell’Italia repubblicana. Valore orientativo, oggi, circa 1500 euro. 5 lire 1954 Delfino: coniata tra il 1951 e il 1955. Valutazioni che partono da un minimo di 5 euro fino a un massimo di 2mila euro.

coniata tra il 1951 e il 1955. Valutazioni che partono da un minimo di 5 euro fino a un massimo di 2mila euro. 10 Lire 1954 – 1955 – 1947 Spiga: valutazione massima, in perfette condizioni di conservazione, circa 4mila euro.

valutazione massima, in perfette di conservazione, circa 4mila euro. 20 lire del 1956: valutazione che va dagli 80 euro fino a 300 euro.

valutazione che va dagli 80 euro fino a 300 euro. 50 lire del 1958: valutazione massima circa 2000 euro.

valutazione massima circa 2000 euro. 100 lire del 1955: in questo caso la massima valutazione è di circa 1000 euro.

in questo caso la massima valutazione è di circa 1000 euro. 10 lire del 1946 : Parliamo dell’esemplare forse con il valore più alto in assoluto tra quelli presentati. In ottime condizioni può arrivare a valere anche 6mila euro.

: Parliamo dell’esemplare forse con il valore più alto in assoluto tra quelli presentati. In ottime condizioni può arrivare a valere anche 6mila euro. 10 lire del 1947: Tra gli esemplari forse più suggestivi, sempre dell’immediato secondo dopoguerra. Valore tranquillamente oltre i 4mila euro.

Tra gli esemplari forse più suggestivi, sempre dell’immediato secondo dopoguerra. tranquillamente oltre i 4mila euro. 5 lire del 1956: valutazione massima circa 2 mila euro. Esemplare molto raro coniato in soli 400mila pezzi.

valutazione massima circa 2 mila euro. Esemplare molto raro coniato in soli 400mila pezzi. 2 lire del 1947: valore, se in ottime condizioni di conservazione , circa 1800 euro.

valore, se in , circa 1800 euro. 5 lire del 1946: valore di circa 1200 euro con la versione realizzata in Italma, una lega metallica a base di alluminio, manganese e magnesio.

Tesori capaci di resistere al tempo pezzi unici che possono fare la gioia di milioni di collezionisti in giro per il mondo.