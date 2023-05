Al volante gli italiani non sono il massimo: l’elenco delle peggiori abitudini

Una incredibile situazione, quella che riguarda le abitudini degli italiani al volante, spesso davvero pessime. Lo dicono i numeri.

Italiani al volante pericolo costante, si potrebbe dire modificando un ironico ritornello che di solito riguardava le donne. La verità è che non esiste alcuna distinzione, anzi, il pericolo di conseguenza è presente in ogni caso. Gli italiani non danno il massimo di se alla guida, e questo comporta una condizione di non sicurezza, chiaramente, per se e soprattutto per gli altri. Andiamo a vedere, dunque di cosa si parla nello specifico.

Gli italiani al volante insomma non rappresenterebbero il massimo della sicurezza, anzi. Statistiche precise dimostrano che alla guida i nostri concittadini darebbero quasi il peggio di se andando ad esprimersi in atteggiamenti assolutamente spesso sconsiderati.

La buona condotta insomma non esiste, a raccontarlo alla perfezione è un articolo comparso nei mesi scorsi sulla rivista “alVolante”. Il discorso generale, anche se realisticamente valido, rappresenta di fatto quello che succede ogni giorno può apparire del tutto paradossale.

Il motivo è molto semplice. Le regole esistono, quelle che assicurano in qualche modo un principio di sicurezza tale da mettere al riparo chi guida e non solo da spiacevoli situazioni. Eppure gli automobilisti italiani nella stragrande maggioranza dei casi non si curano di tali disposizioni.

Paradossale, questa è la parola adatta, perché verrebbe da pensare come mai non si ha cura nemmeno della propria sicurezza, pur volendo ragionare da egoisti. La cosa in effetti è più che mai bizzarra. Andiamo quindi a vedere quali sono le cattive abitudini al volante degli italiani.

Al volante gli italiani non sono il massimo: l’elenco delle cinque cattive abitudini

Sono stati gli stessi cittadini in qualche modo a definire quelle che sono le più diffuse cattive abitudini al volante. Una sorta di sondaggio che ha fatto emergere una realtà che di fatto si conosce più che mai bene. Vediamo dunque quali sono le peggiori cinque abitudini alla guida nel nostro paese: