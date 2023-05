Revisione auto, arriva il bonus che non ti aspetti: chi ne ha diritto

Buone notizie in arrivo per molti automobilisti che hanno diritto ad un bonus nel caso in cui effettuino la revisione del mezzo. Ecco in cosa consiste.

Abbattere i costi della revisione dell’auto è possibile, grazie ad un bonus a cui molti automobilisti hanno diritto. Ma in costa consiste e come accedervi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

L’auto è indubbiamente uno dei mezzi di trasporto più apprezzati e utilizzati. Questo perché ci permette di raggiungere ogni posto di nostro interesse in modo estremamente facile e veloce. Il tutto beneficiando del comfort che ogni mezzo è in grado di offrire. Oltre alla sua grande utilità, però, si deve fare i conti con alcune questioni di carattere pratico.

Ne sono un chiaro esempio i costi da sostenere, con il caro carburante che continua a pesare sulle tasche degli automobilisti. Tra le spese da sostenere, inoltre, si annovera anche la revisione auto. Ebbene, proprio soffermandosi su quest’ultima interesserà sapere che sono in molti ad aver diritto ad un bonus. Ma in cosa consiste? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Revisione auto, arriva il bonus che non ti aspetti: tutto quello che c’è da sapere

In base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021, si ha diritto ad un contributo dal valore pari a 9,95 euro per le spese revisione auto effettuate nel periodo compreso dal 2021 al 2023. Un incentivo particolarmente importante, che è stato introdotto al fine di far fronte all’aumento dei costi di revisione. Quest’ultimi, infatti, sono pari a 54,95 euro, anziché 45 euro, se il controllo viene effettuato presso le sedi locali della Motorizzazione civile.

Il costo è invece pari a 79,02 euro, anziché 66,8 euro, se la revisione viene effettuata presso un centro privato autorizzato. Un aumento non di certo indifferente, che finisce per pesare ulteriormente sulle tasche degli automobilisti. Quest’ultimi, per poter far fronte a tale situazione, possono beneficiare del bonus veicoli sicuri.

Soffermandosi su quest’ultimo interesserà sapere che i soggetti interessati dovranno provvedere ad effettuare apposita richiesta sul sito dedicato all’iniziativa in questione. Entrando nei dettagli, così come si evince dal sito di Bonus veicoli sicuri, a partire “Dalle ore 9:00 del 3 aprile 2023 sarà possibile richiedere esclusivamente il contributo per le revisioni effettuate nel corso del 2023. Il 31 dicembre 2023 chiuderà definitivamente l’iniziativa per Bonus veicoli sicuri”.

Per beneficiare di tale misura bisogna effettuare l’accesso all’area riservata attraverso le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. È possibile beneficiare del rimborso una sola volta per ogni veicolo. ll contributo verrà versato direttamente sul conto corrente del soggetto destinatario, a patto di averlo correttamente indicato durante la procedura di richiesta.