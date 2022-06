Caro carburante, occhio ai prezzi: ecco dove costa di meno fare rifornimento

Occhio ai prezzi di benzina e diesel, in quanto vi sono alcuni distributori dove fare rifornimento costa meno. Ecco di quali si tratta.

Al fine di contrastare il caro carburante può rivelarsi utile sapere quali siano i distributori in grado di proporre prezzi più bassi di altri. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dal Covid fino ad arrivare all’aumento generale dei prezzi con rincari del 43%, sono tanti i fattori che continuano ad avere un impatto negativo sulle nostre vite e sul nostro bilancio famigliare. Riuscire a far fronte alle varie spese risulta per molti sempre più complicato e se tutto questo non bastasse diverse sono le voci che pesano sulle nostre tasche.

Tra queste non si può non annoverare il carburante, il cui prezzo ultimamente ha registrato un aumento che non passa di certo inosservato. A tal proposito abbiamo già visto assieme che risparmiare sulla benzina è possibile. Sempre in tale ambito, inoltre, oggi vi invitiamo a prestare attenzione ai prezzi di benzina e diesel, in quanto vi sono alcuni distributori dove fare rifornimento costa meno. Ecco di quali si tratta.

Caro carburante, ecco dove costa di meno fare rifornimento: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, per risparmiare un bel po’ di euro si consiglia di prestare attenzione ai prezzi di benzina e diesel, in quanto vi sono alcuni distributori dove fare rifornimento costa meno. Ma di quali si tratta?

Ebbene, a giungere in nostro aiuto è un recente report di Altroconsumo che ha monitorato appunto l’andamento dei prezzi delle principali insegne presenti lungo le strade e le autostrade del nostro Paese per un anno.

Ebbene, grazie a tale indagine, così come riportato da Money, è possibile evincere che gli impianti delle catene della grande distribuzione sono quelli dove è possibile trovare i prezzi più convenienti. Diverso invece il discorso delle cosiddette pompe bianche che, a differenza di quanto si possa pensare, registrano un prezzo mediamente più altro.

Entrando nei dettagli, nei centri urbani ed extraurbani a registrare il prezzo medio più conveniente per la benzina è stata Tamoil. Sempre quest’ultima si aggiudica il primo posto di questa speciale classifica anche per le autostrade. In quest’ultimo caso, però, Tamoil è a pari merito con Q8 e Sarni Oil.

Ma non solo, Tamoil è in grado di offrire i prezzi più bassi nelle aree urbane ed extraurbane anche per quanto riguarda il gasolio. In autostrada, invece, a proporre il prezzo più conveniente è Sarni Oil. Per finire, sempre in base a tale indagine, ad offrire il prezzo più conveniente per quanto riguarda il GPL in autostrada, invece, si cita Q8.