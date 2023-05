I più ricchi d’Italia? Ecco dove vivono: ci sono sorprese

Una speciale classifica svela quali sono i rifugi, per cosi dire, dei ricchi d’Italia. Una situazione davvero molto singolare, quella di specifici paesi della nostra penisola, che hanno la caratteristica di essere i comuni più ricchi in assoluto. Pensiamo certo a quanto il tutto possa giovare alle casse dei comuni in questione, questo è poco ma sicuro. Una singolarità che molti di certo invidiano e non poco.

Quali sono insomma questi comuni virtuosi tanto invidiati delle tantissime amministrazioni del nostro paese. In alcuni casi parliamo di zone specifiche dove si concentrano redditi medio alti. Chiaramente il tutto avvantaggiato da specifiche caratteristiche sociali ed economiche.

La classifica in questione, quella che mette per l’appunto in risalto i territori più floridi del paese è stata realizzata per questo 2023 dalla Cgia di Mestre in base a quelli che sono stati i redditi dichiarati per l’anno 2021. Nel caso specifico si fa sempre riferimento a una media, ragion per cui numerosi territori sono chiaramente avvantaggiati dalla presenza anche di soli pochi “ricchi”.

Proprio per questo motivo troviamo al primo posto nella speciale classifica Lajatico, in provincia di Pisa, dove vive il noto artista Andrea Bocelli. 985 i contribuenti del Comune in questione che hanno dichiarato nel 2021 un reddito complessivo Irpef di 54.708 euro.

Secondo posto per Basiglio, in provincia di Milano con un reddito complessivo Irpef di 49.325 euro. Terza Portofino con un reddito complessivo di 45.617 euro. Chiudono nel comporre la top five della classifica in questione Bogogno in provincia di Verona con un reddito complessivo di 42.366 euro, e Varenna, in provincia di Lecco con un reddito complessivo di 42.254 euro.