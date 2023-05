Poste Italiane avverte, in questi casi sospende la carta Postepay: in pochi lo sanno

Poste Italiane ha reso noto che in questi casi la carta Postepay può essere sospesa. In pochi lo sanno.

Tra gli strumenti di pagamento più utilizzati e apprezzati, prestate attenzione alla vostra Postepay. In determinati casi, infatti, potrebbe risultare sospesa. Ma per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Poste Italiane avverte, in questi casi sospende la carta Postepay: ecco il motivo

Abbiamo già trattato come funziona il trasferimento di soldi dalla propria carta PostePay ad un’altra carta di Poste Italiane. Oggi, invece, vedremo assieme in quali casi la Postepay potrebbe risultare sospesa. Una situazione, quest’ultima, che riguarda sia le operazioni allo sportello, che tramite app o sito web di Postepay. Ma per quale motivo e soprattutto quando?

Ebbene, a differenza di quanto in molti possono pensare, non si tratta di un malfunzionamento, bensì di una questione di natura tecnica. Come è possibile leggere sul sito di Poste Italiane, infatti: “Il servizio è disponibile tutti i giorni, ad eccezione della fascia oraria 2.00 – 2.10. Il 2° giorno lavorativo della settimana il servizio non è disponibile dalle 2:00 alle 4:00“.

Proprio durante le ore indicate, ovvero di notte, quindi, è possibile riscontare delle difficoltà nel riuscire ad utilizzare la carta Postepay. Essendo la notte l’orario in cui tali servizi vengono meno richiesti, infatti, Poste Italiane ne approfitta per effettuare degli aggiornamenti e degli interventi di manutenzione. Il tutto al fine di garantire ai propri clienti dei servizi ottimali. Non resta quindi che attendere che l’operazione di manutenzione sia conclusa per poter ritornare ad utilizzare la propria Postepay.