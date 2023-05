Truffa sms, Poste Italiane lancia l’allarme: non cadete nel tranello

Il mondo della truffa ha ormai preso il sopravvento sullo stesso quotidiano dei cittadini. Il web rappresenta il rischio maggiore.

In un contesto, quello rappresentato dallo stesso quotidiano dei cittadini, il web è ormai protagonista assoluto. Viviamo, tutti, ormai, connessi h24 alla rete grazie a dispositivi mobile e quant’altro. Di conseguenza, il rischio truffa, aumenta a dismisura. Sms, mail, messaggi social, tutto arriva a destinazione spacciandosi per ben altro e alla fine le vittime si contano ormai a centinaia e centinaia. L’arma in più è esclusivamente la prevenzione.

Il vortice delle truffe è più che mai attivo ogni giorno. Sempre più spesso, cosi come anticipato milioni di cittadini si scontrano con comunicazioni apparentemente innocue che invece nascondono tutt’altro. Il fine è quello di sopraffare sempre e comunque la vittima di turno.

Pensiamo al classico esempio dei contenuti accattivanti che riempiono giorno dopo giorno la nostra casella mail. Un premio vinto, un vantaggio conquistato, un buono spesa da ritirare, un pacco che non riesce ad essere consegnato. Il tutto mirato a dare l’idea che si stia parlando di tutt’altro e che in questo stesso contenuto l’utente possa trovarci per l’appunto un indiscutibile vantaggio.

Il tutto può avvenire anche magari contestualizzato in situazioni completamente diverse. L’esempio lampante è rappresentato dalla falsa problematica di natura bancaria o postale per la quale si richiede di confermare i propri dati. L’apposito link onnipresente raccoglierà il tutto e consegnerà ai truffatori tutte le informazioni utili per sopraffare la vittima, derubandola.

Di recente una specifica truffa orchestrata utilizzando i loghi di Poste Italiane sta terrorizzando i cittadini. Un sms che comunica il blocco del proprio bancomat e mostra un link attraverso il quale effettuare la procedura indicata per evitare il peggio. L’ultima vittima è un 55enne di Castel Morrone, in provincia di Caserta.

Truffa sms, Poste Italiane lancia l’allarme: i consigli dell’azienda chiamata in causa

In merito alle ultime vicende descritte dalle cronache Poste Italiane, indirettamente chiamata in causa ha ribadito che non bisogna far vede a certe tipologie di comunicazioni perché non sempre si tratta di notifiche ufficiali. Il tutto considerato che certe comunicazioni per l’appunto avvengono sempre e solo attraverso il proprio profilo personale attraverso la specifica app o il sito web di riferimento.

In particolare, insomma si consiglia:

Non rispondere mai a e-mail, sms , chiamate o chat da call center in cui vengono chiesti i propri codici personali.

, chiamate o chat da call center in cui vengono chiesti i propri codici personali. Verificare sempre l’attendibilità del mittente della e-mail.

Non scaricare allegati e non cliccare su link contenuti in messaggi sospetti.

Non inserire mai informazioni personali sui eventuali siti proposti.

sui eventuali siti proposti. Cancellare il messaggio ricevuto.

La prevenzione insomma al primo posto, cosi come dovrebbe sempre essere. Questa è forse oggi l’unica arma in possesso degli utenti, dunque dei cittadini, per provare a difendersi dalla marea di truffe che ogni giorno colpiscono milioni e milioni di potenziali vittime.

Mai fidarsi di ciò che appare in qualche modo troppo vantaggioso e quasi inspiegabile. La truffa, il raggiro, nella maggior parte dei casi vivono proprio di tale incertezza.