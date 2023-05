Bollette luce e gas, i numeri fanno spavento: i truffati sono milioni

Il mondo della truffa è più che mai attivo e purtroppo per i cittadini assolutamente competitivo. Troppe le difficoltà.

In questa specifica fase quello che sta succedendo nell’ombra, per cosi dire, fa davvero paura. Il mondo della truffa porta i suoi tentacoli con sempre più decisione nel quotidiano dei cittadini. Il solo settore che riguarda le utenze di luce e gas negli ultimi mesi ha prodotto in qualche modo una incredibile ascesa di dinamiche truffaldine a esse legate.

Il discorso truffa nel nostro paese ormai da tempo segue purtroppo per i cittadini un percorso abbastanza definito. Non c’è ambito che in qualche modo non risulti colpito da certi spiacevoli incidenti di percorso. Il fenomeno è più che mai in ascesa e rischia di travolgere tutto.

I numeri inerenti alla problematica in questione fanno letteralmente spavento. Di recente, una indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat ha lanciato in qualche modo l’allarme in merito e fatto luce su questioni che spesso non vengono trattata cosi come si dovrebbe.

Solo nell’ultimo anno ben 4 milioni di italiani sono stati colpiti da truffe o da tentativi di raggiro nell’ambito che riguarda bollette di luce e gas. Il dato è superiore del 28% rispetto a quello dell’anno precedente. Numeri più che mai allarmanti che non promettono affatto uno scenario migliore per quel che riguarda il futuro.

Da questo scenario nasce l’iniziativa Stop alle truffe, avviata proprio da Facile.it insieme all’associazione Consumerismo No Profit. La stessa iniziativa è stata presentata presso la sala conferenze stampa della Camera dei deputati. Il tutto ha come fine, anche attraverso il sito web stopalletruffe.it la sensibilizzazione dei cittadini in merito ai rischi che potenzialmente si corrono ogni giorno.

Bollette luce e gas, i numeri fanno spavento: i dati dell’indagine mettono a nudo i rischi

L’indagine prima citata ha fatto luce su quelle che sono le reali proporzioni di un fenomeno che in qualche modo fa più che mai danni in quello che possiamo rappresentare come il quotidiano classico degli italiani. Il bilancio familiare, alla fine, segnato dalla truffa, dal raggiro.

Un fenomeno, quello riguardante le truffe che nella maggior parte dei casi utilizza il veicolo del call center e che ha visto la propria percentuale passare nel corso di un solo anno dal 44% al 53%. Chiaramente per le stesse dinamiche truffaldine è utilizzato in modo assolutamente imponente anche il web. Il 34% dei truffati infatti è stato raggiunto da false mail.

Il 14% delle vittime invece è stato agganciato, per cosi dire, attraverso finti siti web. I numeri sono assolutamente spaventosi e danno l’idea di un fenomeno che è assolutamente difficile contrastare. A questo punto ciò che si spera possa far passare questo momento è più che mai la prevenzione. Iniziative come quella citata in precedenza mira proprio a questo. Dare ai cittadini gli strumenti utili per provare a dribblare particolari ostacoli.

Il cittadino insomma va difeso informandolo, fornendogli per l’appunto tutti gli strumenti utili per una sana e accurata prevenzione. Il futuro può essere immaginato sereno sotto questo punto di vista soltanto provando a eliminare ogni potenziale rischio.