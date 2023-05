Invitati al matrimonio, quanti soldi mettere nella busta: svelata la cifra che non ti aspetti

Quanti soldi mettere nella busta agli sposi nel caso in cui si riceva un invito per un matrimonio? Svelata la cifra che non ti aspetti.

Prima o poi capita a tutti di ricevere l’invito per partecipare ad un matrimonio. Un evento che comporta anche il dover fare un regalo, che può consistere in una busta con del denaro. Ma quanti soldi dare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il matrimonio è senz’ombra di dubbio uno dei giorni più belli della vita. Sancisce, infatti, l’unione di due persone, che decidono di giurarsi amore eterno. Oltre all’aspetto romantico, però, non si può fare a meno di pensare anche a quello economico. A partire dall’abito della sposa fino ad arrivare al ricevimento, in effetti, sono molte le spese da sostenere.

Allo stesso tempo anche gli invitati, dal loro canto, si ritrovano a dover sborsare un bel po’ di soldini. Proprio in tale ambito, pertanto, sorge spontanea una domanda: quanti soldi mettere nella busta agli sposi nel caso in cui si riceva un invito per un matrimonio? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Invitati al matrimonio, quanti soldi mettere nella busta: cosa c’è da sapere

Stabilire quanti soldi mettere nella busta da dare agli sposi desta sempre un bel po’ di dubbi. In tale ambito giunge in aiuto Amedeo Colella, autore di manuali didattici, che ha reso nota un’equazione da poter utilizzare per stabilire quanti soldi regalare. A tal fine sono diversi i fattori da prendere in considerazione.

Tra questi ad esempio il costo presunto del pranzo di matrimonio e il numero di invitati. L’importo da corrispondere aumenta, poi, in base al tipo di legame, quali parenti stretti, compari e così via. Bisogna poi aumentare il valore del 30% per via dei vari costi che porta con sé un matrimonio, come ad esempio le bomboniere e gli inviti.

Da non dimenticare, poi, il cosiddetto coefficiente di squarciunaria, ovvero quanto si vuole stupire con la propria magnanimità. Vi è poi il cosiddetto coefficiente di riconoscenza, nel caso in cui gli sposi abbiano fatto dei favori. Entrando nei dettagli l’equazione da rispettare è la seguente: € = (B/2+I) * (C+ (C * 30%)) * P * D* R

Ma cosa indicano le varie lettere? Ebbene: