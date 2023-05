Gratta e vinci, pioggia di milioni, ben 5: ora tutti cercano il vincitore

By

Si vince e si vince discretamente bene nel nostro paese. Le ultime notizie dalle cronache fanno crescere la speranza.

Vincere al gioco è ormai diventata ufficialmente l’ultima frontiera per quanti stanchi del quotidiano complesso e travolto dalla crisi degli ultimi mesi, non trova ormai conforto nelle speranze di futuro. I concorsi principali sono letteralmente presi d’assalto dai cittadini.

Vincere, insomma, i cittadini non chiedono altro. Lo dicono i numeri e lo dice il fatto che nel nostro paese l’abitudine al gioco è qualcosa da ricercare nelle nostre stesse tradizioni. Li dove non arriva l’ordinario, per intenderci, potrebbe arrivare la fortuna. Ecco la ricetta.

In linea di massima i concorsi maggiormente sfruttati, per cosi dire, dai cittadini sono in assoluto tre. Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci. La lotteria classica nei primi due casi mentre nel terzo ci troviamo di fronte alla relativa novità della giocata istantanea.

Pochi secondi tra quando si acquista il biglietto prescelto a quando poi si scopre se questo può o meno cambiarti la vita. Chiaramente in assoluto, il preferito in assoluto resta il Superenalotto considerata l’entità dei montepremi messi a disposizione. Come potrebbe essere il contrario.

L’ultima incredibile vincita da record, avvenuta lo scorso 16 febbraio ne è la chiara dimostrazione. In quella data, infatti si è segnato il primato assoluto in quanto a vincite assegnate attraverso concorsi a premi nel nostro paese. Ben 371 milioni di euro in quella occasione.

Gratta e vinci, pioggia di milioni, ben 5: il successo arriva come un tornato e travolge tutto

Numerose negli ultimi mesi le soddisfazioni arrivate ai giocatori attraverso il Gratta e vinci, inoltre. Settimane di passione, in qualche modo, caratterizzate da vincite da ben 500mila euro verificatesi praticamente in ogni regione d’Italia. Una sequela entusiasmante.

L’ultima vincita segnalata dalle cronache ci porta in provincia di Matera, dove un giocatore assolutamente fortunato ha pizzato il colpo della vita grazie a un biglietto Gratta e vinci. Il bottino è da sogno, ben 5 milioni di euro.

Il biglietto in questione è stato acquistato presso il bar La Sosta Caffè situato presso la statale 99 tra Matera e Altamura. Soltanto poche settimane fa, nella stessa zona si era vinto a Montecaglioso. 1 milione di euro grazie al concorso Million Day.

“Per noi è la vincita più alta mai registrata, siamo molto contenti, ovviamente c’è grande curiosità di sapere chi è il vincitore. Siamo un paese di 10mila abitanti, potrebbe essere uno di noi ma non ne siamo ancora certi. Speriamo ci chiami, vorremmo festeggiare insieme a lui o a lei”. Queste le dichiarazioni del titolare del punto vendita che aveva effettuato la giocata vincente nel caso della vincita di Montecaglioso.

Il sogno insomma per i giocatori italiani è più che mai possibile. Lo dicono i fatti, lo dicono i numeri. Proprio loro, protagonisti quasi sempre indiscussi di questo incredibile fenomeno.