Il jackpot è centrato, plurimilionario all’improvviso: si cerca il vincitore

La vincita è assolutamente fuori dal comune, il jackpot inimmaginabile, ecco quello che succede quando si vince troppo.

Di questi tempi milioni di cittadini sono ovviamente presi dalla smania della lotteria, del gioco a premi, di quei concorsi che insomma mettono sul piatto cascate di milioni da suddividere o da assegnare ad una persona sola. Nel caso specifico la cifra inimmaginabile non trova ancora il legittimo proprietario, o al limite i legittimi proprietari. Quello che è certo è che una simile cifra stravolgerebbe del tutto, in positivo, la vita di chiunque.

Non è certo sempre chiaro a tutti cosa potrebbe succedere nel momento in cui si ha l’esatta consapevolezza di aver portato a casa una cifra inimmaginabile, di quelle che si fa fatica anche solo a pronunciare. Negli ultimi tempi sono milioni e milioni i cittadini che provano a sfidare la sorte alle varie lotterie nazionali. Ci troviamo di fronte, di questi tempi ad una vera e propria corsa al jackpot, una situazione, una condizione, forse mai del tutto vissuta nel nostro paese e non solo.

Nella maggior parte dei casi, quando capita, molto raramente per la verità, di mettere le mani su una di queste cifre definibili “mostruose” ci si chiude in se stessi, nel vero senso della parola. Non si comunica a nessuno l’avvenuta vincita, si cerca l’anonimato e si fatica anche soltanto a gestire le operazioni conseguenti di consegna della somma stessa di denaro. Quello che è successo negli Stati Uniti, con precisione nello stato dell’Illinois, fa in questo senso molto riflettere.

Una vincita, incredibilmente alta, parliamo di quasi 1,5 miliardi di dollari è stata conquistata, nel vero senso della parola da due cittadini. Il gioco in questione è il Mega Millions, con il biglietto venduto in un sobborgo di Chicago. L’estrazione in questione, in base a quanto affermato dall’ente che gestisce la lotteria dell’Illinois è quella dello scorso 29 luglio. Dopo tre mesi circa, due persone, che avevano concordato di dividere il premio in caso di vittoria si sono presentate all’incasso.

Il jackpot è centrato, plurimilionario all’improvviso: la strategia dell’anonimato

Cosi come anticipato, restare nell’anonimato rappresenta una strategia ben precisa ed in un certo senso del tutto comprensibile. Ci troviamo di fronte a cifre letteralmente gigantesche, che espongono i legittimi vincitori a situazioni spesso anche rischiose. Si pensi a quello che potrebbe succedere rendendo pubblica una simile notizia. Quanti malintenzionati farebbero la fila per provare a scucire quanti più soldi possibili al neo milionario? Oppure, in questo caso, neomiliardario.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Emilia Mazur, portavoce di Camelot Illinois, il gestore privato della Lotteria dell’Illinois ha comunicato che i due vincitori avrebbero avuto tempo fino al prossimo 27 settembre per richiedere la legittima vincita. Chiaramente, lo stesso ente ha affermato nel modo più esplicito di non poter fornire alcun tipo di informazione circa i vincitori della cifra assegnata dalla lotteria. In questo stato, infatti, cosi come in altri 16 degli Stati Uniti d’America, è previsto l’anonimato per casi come questo.

Secondo lo stesso ente, hanno trascorso intere settimane con i propri consulenti legali e finanziari per pianificare al meglio il processo di richiesta. Una pratica, questa, fortemente raccomandata dagli esperti del settore. Mai farsi trovare impreparati, insomma, in certi casi. i due legittimi vincitori di una somma di denaro molto vicina ad 1,5 miliardi di dollari hanno impiegato tanto tempo per procedere alla richiesta dei soldi per un motivo molto semplice:con i propri consulenti legali e finanziari per pianificare al meglio il processo di richiesta. Una pratica, questa, fortemente raccomandata dagli esperti del settore., insomma, in certi casi.

Il gioco travolge, questo è senza alcun dubbio vero, cosi come travolge di conseguenza l’idea di poter mettere le mani su cifre realisticamente impressionanti. Milioni, anzi, miliardi come in questo caso che possono offrire la giuste dose di tranquillità economica ad una specifica famiglia anche per più generazioni. Storie incredibili, certo, ma che in un certo senso sono capaci di redistribuire la giusta dose di speranza in ogni cittadino più o meno in difficoltà.