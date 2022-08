Superenalotto, il 2022 sarà un anno da ricordare per sempre: la vincita da sogno

Il 2022 si prospetta interessantissimo anche per le date che simbolicamente porta con se si continua a vincere al Superenalotto.

L’anno che ha ormai superato la metà del suo corso potrebbe essere davvero quello giusto per chi gioca al Superenalotto. Troppi elementi in ballo. Il jackpot più che mai da sogno, il più alto da quando il gioco è entrato nel cuore e nella mente degli italiani e l’ambizione di riuscire ad essere quel fortunato giocatore, o fortunata giocatrice che lo strapperà allo Stato.

Vincere al Superenalotto, ormai, senza nessun dubbio è il chiodo fisso di milioni e milioni di cittadini italiani. Il jackpot da sogno, il più alto della storia del gioco, con i suoi 259.600.000 milioni di euro abbondantemente superati è diventato ormai il chiodo fisso dell’intera platea di giocatori abituali del nostro paese. Niente di particolarmente nascosto, tutti provano a giocare quanto possono, si spera sempre con moderazione, per provare a portare a casa l’incredibile bottino.

Le ultime settimane hanno effettivamente fornito un quadro della situazione che fa certamente ben sperare in vista del prossimo futuro. Un numero consistente di vincite potrebbero rappresentare una sorta di apripista per la sestina vincente, che non vede la luce, nel nostro paese dal maggio 2021. L’ultima volta successe a Montappone, provincia di Fermo, nelle Marche. In quel caso il fortunato vincitore strappò un bottino di tutto rispetto, ben 156 milioni di euro.

L’ultima soddisfazione per i cittadini italiani, di tutto rispetto arriva da Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone. Lì, un 5+1 letteralmente da sogno è stato indovinato. Il bottino, cosi come anticipato, letteralmente da sogno, ben 784mila euro. Un ottimo agosto insomma per il fortunato vincitore o fortunata vincitrice. Il Superenalotto insomma ha letteralmente benedetto la sua esistenza.

Superenalotto, il 2022 è fortunato più che mai: il sogno degli italiani si chiama jackpot

La giocata vincente che ha fruttato al vincitore in questione la bellezza di 784mila euro è stata effettuata presso il punto vendita Pasha Group situato in Via Pasolini 32 tramite quick pick, cosi come riportato da Agimeg. Il jackpot a questo punto vola a 247,9 milioni di euro. Il sogno degli italiani si chiama proprio cosi, jackpot, una cifra incredibilmente alta, record assoluto per il Superenalotto. Un sogno ad occhi aperti insomma, qualcosa di inimmaginabile.

L’ultimo record prima della cifra attuale, superato ormi da qualche settimana apparteneva al “6” indovinato a Lodi nel 2019, in quel caso i milioni vinti furono ben 209. L’ultimo concorso del Superenalotto ha invece visto centrati anche quattro 4 Stella da 31.199,00 euro e otto 5 da 30.230,22 euro. Un bottino complessivo davvero niente male insomma. Il prossimo 3 dicembre, inoltre, il Superenalotto festeggerà il 25esimo anniversario da quando di fatto è entrato nella vita dei cittadini italiani.

La prima vincita, a tutti gli effetti storica, si verificò il 17 gennaio del 1998, un mese e mezzo circa dopo la partenza dello stesso gioco. Ad un fortunato giocatore di Brescia in quella occasione andarono ben 11,8 miliardi delle vecchie lire. 124 i jackpot assegnati in totale da quel momento. 16 di questi sono stati assegnati nel Lazio, mentre ben 13 in Emilia Romagna. A non essere ancora state baciate da questo genere di fortuna restano al momento Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Molise.

Al primo posto però per numero di jackpot assegnati dall’inizio delle estrazioni del Superenalotto troviamo la Campania, con ben 16 bottini vincenti conquistati. La distribuzione completa delle vincite, escludendo i primi tre posti già citati recita come segue: Puglia 10, Toscana e Veneto 9, Piemonte, Lombardia, Sardegna e Sicilia 7, Calabria 6, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo 3, Marche e Umbria 2, Liguria e Basilicata 1.

Gli italiani amano il Superenalotto, su questo non vi è alcun dubbio, il Superenalotto dal canto suo prova a distribuire gioie ed emozioni e valanghe di soldi che mai e poi mai i vincitori avrebbero sognato di fare propri.