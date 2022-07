Eurojackpot, la favola continua: con il 4+2 si festeggia anche in Italia

La lotteria europea continua ad alimentare i sogni dei cittadini in un momento tanto delicato per la crisi generalizzata.

Il successo riscosso dalla lotteria europea meglio nota come Eurojackpot è tutta nell’attaccamento che negli ultimi tempi stanno dimostrando i cittadini. La possibilità di vincere una grossa somma di denaro fa chiaramente gola a tutti. In questo delicato momento per l’intero pianeta, vincere al gioco può rappresentare in qualche modo l’ultima speranza.

L’Eurojackpot sta letteralmente cambiando le abitudini di milioni e milioni di cittatini europei. Stiamo parlando della grande lotteria europea, con estrazione settimanale il venerdi. Un jackpot di tutto rispetto ed una serie di possibili modalità di vincita. Gli italiani cosi come tutti gli altri giocatori dei paesi in cui la lotteria è presente colgono sempre più questa grande possibilità ed ultimamente i risultati sembrano dare loro sempre più che ragione.

L’ultima estrazione avvenuta nella giornata di ieri ha confermato una tendenza che nelle ultime settimane ha visto il nostro paese difendersi alla grande in quanto a vincite ottenuto. Il super jackpot stavolta non si vede, nessun giocatore è riuscito a metterci sopra le mani. In compenso però tanti premi considerati minori che di questo tempo di certo non posso che fare piacere. Piccole somme di denaro, certo, relativamente piccole che in alcuni particolari momenti possono significare davvero tanto.

Nel nostro paese arriva un dignitoso 4+2 ed è festa grande per la lotteria che coinvolge la stragrande maggioranza dei paesi europei. In Italia, certo di questi tempi l’attenzione è tutta rivolta al Superenalotto con il suo incredibile jackpot da 245 e passa milioni di euro, ma una lotteria ulteriore, la possibilità di scommettere attraverso un altro canale, sempre con la dovuta moderazione, di certo fa più che gola ai cittadini, soprattutto di questi tempi.

Eurojackpot, la favola continua: tutti i premi dell’ultima estrazione europea

La penultima estrazione del Eurojackpot dello scorso 22 luglio aveva consegnato ad un fortunato giocatore il super jackpot da 120 milioni di euro, stavolta le cose sono andate diversamente. Non sono mancati però un bel numero di premi minuti assegnati in giro per l’Europa. Si fa festa insomma con i 5+1 da circa 845mila euro a testa, i 5+0 da 136mila euro. Infine, soddisfazione anche per i 4+2, due dei quali realizzati in Italia, che si portano a casa ben 12mila euro a testa.

La prossima estrazione vedrà il jackpot del 5+2 ripartire da 21 milioni di euro. Ricordiamo inoltre che ad oggi la lotteria è attiva in Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Montepremi settimanale garantito di 10 milion di euro. 120 milioni di euro invece è la vincita massima realizzata finora.

La combinazione vincente dell’ultima estrazione è la seguente: 14-26-29-46-50, gli euronumeri estratti sono: 10 e 11. L’elenco completo dei risultati con relative vincite assegnate è inoltre il seguente:

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 2 0 € 845.306,30 punti 5+0 7 0 € 136.203,80 punti 4+2 13 2 € 12.097,40 punti 4+1 492 6 € 399,50 punti 3+2 761 11 € 284,10 punti 4+0 1.245 26 € 126,30 punti 2+2 10.695 189 € 46,80 punti 3+1 21.040 367 € 26,60 punti 3+0 59.755 1.025 € 20,40 punti 1+2 56.802 947 € 20,40 punti 2+1 304.960 5.335 € 13,00

Si vince insomma e lo si fa anche bene con la lotteria europea che ormai da un bel po’ di tempo ha catturato le attenzioni anche dei cittadini italiani. Milioni e milioni di giocatori che ogni settimana provano a tentare il colpo della vita, per offrire uno scenario diverso, futuro a se stessi ed alla propria famiglia. Si gioca e si vince insomma, spesso bene. Premi milionari e premi che possono anche se non a sei zeri assicurare un futuro di tutto rispetto al fortunato vincitore in questione. O

Oggi più che mai è tempo di riscossa. La speranza, purtroppo sembra possa essere ricercata soltanto attraverso i numeri della lotteria o degli altri giochi disponibili. La fortuna, si spera, prima o poi dovrebbe farsi viva.