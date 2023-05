Casello autostradale, multa salata e rischio carcere: il gesto che potrebbe costarvi carissimo

Occhio al casello autostradale, in quanto chi commette questo errore rischia una multa saluta e addirittura il carcere. Ecco di cosa si tratta.

Multa salatissima e rischio reclusione per chi commette questo errore al casello autostradale. Ma di cosa si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Lavoro, scuola dei figli, spesa e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero molti i posti da raggiungere e per cui, nella maggior parte dei casi, utilizziamo l’auto. Un mezzo di trasporto particolarmente utile nelle circostanze più disparate. Oltre ai tanti vantaggi, però, non bisogna sottovalutare le possibili criticità.

Proprio in tale ambito abbiamo già visto come sia importante prestare attenzione alle novità del Codice della strada in quanto vi sono alcuni errori che possono costare davvero molto caro. Tra questi si annovera un gesto al casello autostradale che potrebbe costare davvero molto caro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Casello autostradale, attenzione, multa salata e rischio carcere: cosa c’è da sapere

Una volta giunti al casello autostradale può capitare a tutti di rendersi conto di non avere il denaro necessario ad effettuare il relativo pagamento. Una situazione senz’ombra di dubbio spiacevole, che può essere risolta semplicemente chiedendo al casellante di farsi consegnare un documento denominato “rapporto di mancato pagamento del pedaggio“.

Quest’ultimo può essere utilizzato, nell’arco di quindici giorni, per effettuare il pagamento senza dover pagare maggiorazioni di alcun tipo. Non mancano tuttavia i furbetti, ovvero coloro che si fanno rilasciare lo scontrino, salvo poi non effettuare il pagamento. Come non annoverare, poi, i cosiddetti “furbetti del Telepass“. Ovvero coloro che si accodano ai veicoli dotati di Telepass per evitare di dover pagare il pedaggio.

Ma cosa succede se non si effettua il pagamento entro quindici dall’emissione dello scontrino. Ebbene, in tale circostanza si rischia una sanzione amministrativa da 87 euro fino ad arrivare a quota 345 euro. Ma non solo, si rischia anche di vedersi decurtare due punti dalla patente.

La situazione è ancora più grave se si passa con la sbarra alzata da qualcun altro. Tale comportamento viene considerato come una truffa. In quanto tale, come sancisce l’articolo 641 del Codice Penale: “L’insolvenza fraudolenta è punibile con una sanzione fino a 516 Euro e fino a due anni di reclusione“.