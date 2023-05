Win for life, vince 3000 euro al mese per 20 anni: “Non ci credevo” | Molto più di un sogno

Una vincita davvero eccezionale, di quelle capaci di cambiare davvero la vita di chiunque. Il gioco è anche questo.

Vincere, di questi tempi è il chiodo fisso degli italiani. Il gioco è capace di catalizzare di questi tempi le attenzioni di milioni e milioni di donne e uomini magari presi più che mai dai venti di crisi che ancora soffiano nel nostro paese. La speranza, in qualche modo è oggi collegata a numeri e simboli. Il sogno di un futuro diverso resta oggi più che mai vivo.

Negli ultimi tempi, insomma, più che mai è viva negli italiani la speranza di poter risolvere gran parte dei propri problemi attraverso la sempre desiderata vincita al gioco. Nel nostro paese, poi, il tutto si mescola spesso con una specifica tradizione tutta italica. La vicinanza anche solo mentale all’azzardo.

Lotto, Superenelotto e Gratta e vinci i concorsi più gettonati. Spesso però le sorprese, belle sostanziose arrivano anche da altri “giochi”. In questo specifico caso, per esempio, la fortuna per una giocatrice italiana è arrivata attraverso il “Win for Life”.

La notizia del giorno in realtà è collegata a una vincita realizzata da una giocatrice di Faenza, in Emilia Romagna. La giocata vincente è stata realizzata presso la Tabaccheria del Ponte di Corso Europa. La combinazione vincente ha assicurato alla donna una vincita davvero incredibile.

Tremila euro per i prossimi vent’anni. Una situazione chiaramente inaspettata che arriva dopo una vita intera di sacrifici e lavoro.

Win for life, vince 3000 euro al mese per 20 anni: le parole della vincitrice

“Ho fatto di tutto nella vita – racconta la signora Santina – e, in ogni lavoro, mi sono sempre appassionata – racconta la fortunata vincitrice – Spendiamo la parte migliore della nostra giornata nell’attività lavorativa e la passione in quello che facciamo è un elemento fondamentale. Ora lavoro con gli anziani, è faticoso ma irrinunciabile”

“Quando ho scoperto di aver vinto la rendita da 3.000 euro al mese per 20 anni – continua – e che ero io la fortunata, non ci credevo. Ho pensato di aver visto male e che il mio desiderio di raggiungere i miei sogni avesse sopraffatto la mia lucidità. Ho chiamato subito mia figlia e abbiamo condiviso insieme l’immensa gioia. Troppo bello per essere vero! In un attimo già fantasticavo su tutti i viaggi che avrei potuto fare, e sull’India naturalmente”.

Un sogno realizzato insomma, la possibilità di immaginarsi per il futuro senza alcuna preoccupazione di natura economica. Ogni cosa che in un certo senso va a collocarsi al posto giusto per i periodi che verranno. Il gioco che insomma concretizza quella stessa speranza tanto coltivata, il sogno, per l’appunto.

Il desiderio di girare il mondo, di vedere posti nuovi, l’India su tutti. Questo il desiderio della vincitrice di questa incredibile somma di denaro dilazionata per ben vent’anni. Al centro di tutto la voglia di cambiare vita, di non pensare alle solite preoccupazioni quotidiane. Tutto al suo posto, insomma, cosi come sempre immaginato, sognato. Vincere per la vita, un desiderio, nemmeno poi tanto nascosto per milioni e milioni di italiani.