By

Ormai non ci sono più dubbi in merito. La regione più fortunata d’Italia ha un nome, lo dice la cronaca, lo dicono i fatti.

Il gioco di questi tempi ha il peso della responsabilità di racchiudere i sogni e le aspirazioni degli italiani. In questa fase tanto complesso tutto passa attraverso questo specifico fenomeno. Tutto ciò che potrebbe in qualche modo migliorare la situazione, almeno potenzialmente passa per numeri o simboli. La ricerca della fortuna spesso è tutto.

In questo momento storico, insomma, per il nostro paese il tutto è legato all’ascendente che la fortuna può avere sui singoli cittadini, per lo meno su quelli maggiormente attratti dalle dinamiche offerte dal gioco. Numeri, simboli, niente insomma sembra avere maggiore importanza.

In Italia tutto ciò rappresenta una sorta di consuetudine, il gioco in qualche modo fa parte della nostra stessa tradizione. Pensiamo a ciò che succede con il Lotto, per esempio, o magari con il Superenalotto. Pensiamo a quanto certe logiche siano radicate nella nostra cultura.

La lotteria classica, numeri da determinare, da incrociare tra loro e sui quali scommettere. Dall’altro lato poi, una concezione del tutto molto più moderna. La lotteria istantanea, quella che in pochi secondi di consente di sapere se hai vinto o meno la cifra della vita.

In questo caso a convogliar su di se tutte le attenzioni sono di sicuro due concorsi su tutti. Gratta e vinci e 10eLotto. Il secondo gioco citato oggi più che mai è sulla bocca di tutti per una serie di interessanti affermazioni concretizzatesi lungo tutto il territorio nazionale.

10eLotto, 100mila euro nella regione più fortunata d’Italia: i premi

Il successo più importante di tutti arriva direttamente dalla Lombardia, in particolare da Varese. 100mila euro conquistati al 10eLotto grazie a un “9” centrato incredibilmente. La Lombardia si attesta senza dubbio come regione più fortunata d’Italia. Le vincite avvenute a qualsiasi concorso negli ultimi mesi dentro i suoi confini lo dimostrano più che mai.

Si vince anche a Roma grazie a una giocata vincente con cinque numeri centrati, premio 25mila euro. Successo anche in Campania, precisamente a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, dove il Lotto ha regalato un colpo di fortuna davvero incredibile ha un giocatore della zona. Due terni sulla ruota Nazionale che hanno fruttare un vincita totale di 237.500 euro.

A Napoli, poi, sempre al Lotto, centrati due terni ideatitici. I numeri in questione sono: 43-47-89, la ruota in questione è quella del capoluogo campano. 43mila euro circa da una parte, 23mila circa dall’altra. A Pozzuoli, inoltre, sempre in provincia di Napoli si vincono 13.500 euro sempre a Lotto, mentre a Cercola, ancora in provincia di Napoli il premio che arriva grazie allo stesso concorso è di circa 9mila euro.

Campania e Lombardia insomma incredibilmente fortunate a questo giro. I cittadini ci credono, il gioco da speranza.