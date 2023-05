I soldi sono il segreto della felicità. Ecco quanti ne servono per vivere sereni e con meno preoccupazioni.

Quanti soldi occorre avere per essere felici e vivere all’insegna della serenità? A rivelarlo sono i risultati di alcuni studi scientifici. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

“Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno“, affermava Khalil Gibran. In effetti il concetto di felicità non può essere definito in senso assoluto. Tuttavia non si può negare come le persone più ricche riescono a vivere con una maggiore serenità.

Non stupisce, pertanto, che anche secondo la scienza i soldi danno felicità. Stando ad un recente studio, infatti, il benessere mentale aumenta all’aumentare del reddito. Ma quanti soldi occorrere avere per essere felici? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Soldi, il segreto della felicità, ecco quanti ne servono per vivere sereni: lo dice la scienza

Stabilire a priori quanti soldi servono per essere felici non è ovviamente possibile. Questo, comunque, non vuol dire che non si possa provare a fare una stima che si avvicini molto alla verità. Lo sanno bene diversi ricercatori che nel corso degli ultimi anni hanno condotto degli studi ad hoc, al fine di capire quanti soldi bisogna avere per vivere sereni.

In tale ambito si inserisce uno studio del 2020 svolto da alcuni ricercatori inglesi per stabilire quanto denaro occorre mediamente per essere felici. A tal fine sono stati presi in considerazione i dati raccolti dall’Office for National Statistics e dall’Happy Planet Index. Ebbene, alla fine della fiera è stato stimato che la cifra ideale sarebbe circa 38.882 euro all’anno.

In baso ad un altro studio del 2018, invece, per essere felici occorre avere mediamente a disposizione poco più di 87 mila euro. Per avere un benessere emotivo, invece, risulterebbero sufficienti tra i 55 mila e i 69 mila euro all’anno. In genere, comunque, sembra che agli uomini servano meno soldi per essere felici rispetto alle donne. Per i primi, infatti, si stimano 82.600 euro; mentre per le donne occorrerebbe avere 91.800 euro.

Ma non solo, più alto è il livello di istruzione, maggiore è la percezione che occorra avere più soldi per vivere sereni. Come già detto, comunque, si tratta solo di stime. Stabilire a priori quanti soldi servono per essere felici, infatti, non è possibile. Anche perché ognuno di noi ha una diversa percezione di ciò che ci rende felici o meno.