Legge 104, tra le tante agevolazioni ora c’è l’iPhone ad un prezzo incredibile

Una sere di incredibili vantaggi che spesso addirittura si ignorano. Meglio conoscere al meglio tutto ciò che può riguardarci.

La Legge 104/92, definita per comodità spesso addirittura, esclusivamente “104”, fornisce una serie di vantaggi in ogni specifico settore a chi a causa di una conclamata disabilità non può al 100% vivere al massimo della condizione per intenderci. Vantaggi che quindi rendono possibile una potenziale condotta del tutto indipendente ed efficace.

In alcuni casi, cosi come anticipato, i soggetti interessati a una specifica dinamica anche legislativa, non conoscono pienamente quelli che possiamo certo definire propri diritti. Lw informazioni trattate di seguito vanno esattamente in quella specifica direzione.

Partiamo dal fatto che cosi come in pratica definito dallo stesso provvedimento legislativo possiamo affermare che i soggetti titolari di Legge 104/92 hanno la possibilità di acquistare dispositivi tecnici ed informatici a prezzi più che mai vantaggiosi. Chiaramente il tutto può comprendere specifiche tipologie di prodotti.

Nel caso specifico quindi possiamo parlare di dispositivi quali telefoni cellulari, che possono quindi essere acquistati usufruendo di specifiche agevolazioni fiscali, cosi come tablet, computer, televisori e quant’altro. Non esistono, in ogni caso specifiche limitazioni circa le caratteristiche dei prodotti che possono essere acquistati.

Di conseguenza, considerato che l’unica caratteristica del dispositivo acquistato in agevolazione deve essere quella di rappresentare un supporto specifico per il soggetto in questione, è chiaro che ogni modello e versione di dispositivo di qualsiasi tipo può essere acquistato.

Legge 104, tra le agevolazioni ecco l’iPhone ad un prezzo incredibile: ecco come acquistarlo

In teoria, insomma, ma di fatto anche in pratica, chi ha la possibilità di usufruire di agevolazioni attraverso la Legge 104 può acquistare tranquillamente anche un Iphone, riferendoci a uno dei prodotti riguardanti la telefonia mobile più ricercati in assoluto.

Per accedere a questo particolare vantaggio chiaramente bisogna essere in possesso di specifiche documentazioni che attestino la propria condizione. Una di queste è il verbale di Legge 104/92 che di fatto spiega il collegamento che può esserci tra la disabilità e il prodotto che si vuole acquistare. In che modo, insomma, quest’ultimo può migliorare le condizioni di vita del soggetto.

La documentazione da mettere a disposizione della singola operazione è di fatto la seguente:

copia del certificato medico o del verbale di Legge nel quale si evince lo stato di invalidità permanente del soggetto che utilizza il dispositivo;

documento di riconoscimento valido;

codice fiscale.

In merito, poi alla possibilità di specifici sconti la situazione è la seguente stando al quadro complessivo degli sconti previsti:

l’ IVA agevolata al 4% invece del 22% durante l’acquisto del dispositivo;

invece del 22% durante l’acquisto del dispositivo; la detrazione IRPEF al 19% del costo sostenuto con limite di 2.840 euro.

In generale il discorso, certo conviene e nemmeno poco. Prendiamo un Iphone che costa mediamente 700 euro. Il soggetto in questione può acquistare il prodotto approfittando di una agevolazione che prevede lo scorporo della quota Iva stabilita al 22%. Da 700 euro, insomma, si passa a circa 573 euro.

A tale importo si applica poi l’Iva al 4% e arriviamo dunque a circa 595 euro. In sede di dichiarazione dei redditi, infine è possibile applicare una detrazione Irpef al 19% che porterà l’importo ad essere alleggerito, stando ai prezzi presi in considerazione di ulteriori 115 euro circa. Lo smartphone da 700 euro andrebbe a costare, alla fine, circa 480 euro. Il vantaggio è insomma indiscutibile.