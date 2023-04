Buone notizie per tutti coloro che sono in regola con il pagamento delle tasse, in quanto a breve potrebbe beneficiare di un importante bonus.

La Riforma del Fisco potrebbe portare con sé delle importanti novità, come ad esempio un bonus a favore di coloro che sono in regola con il pagamento delle tasse. Ma cosa cambierà e soprattutto cosa c’è da aspettarsi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Siamo ormai giunti al mese di aprile eppure ci ritroviamo ancora a dover fare i conti con alcuni strascichi dell’anno passato. In particolare sono in molti a riscontrare, purtroppo, delle serie difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Questo per via dei vari fattori, come l’aumento generale dei prezzi, che pesano sulle nostre finanze personali.

Tra le voci che pesano maggiormente sul bilancio famigliare si annoverano senz’ombra di dubbio le tasse. Ebbene, proprio quest’ultime potrebbero essere a breve oggetto di importanti novità, come ad esempio un bonus a favore di coloro che sono in regola con il relativo pagamento. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da aspettarsi.

Tasse, essere in regola con i pagamenti conviene, arriva il bonus che non ti aspetti: occhio alle novità

Come già detto, a breve potremmo ritrovarci a dover fare i conti con delle importanti novità per quanto concerne il mondo delle tasse. A renderlo noto il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, che nel corso di un’intervista rilasciata al Messaggero ha annunciato la possibile introduzione di “Un bonus a chi è in regola con le tasse“.

Entrando nei dettagli, ha fatto sapere il politico, lo scopo della Riforma del Fisco è quello di ridurre il carico tributario, favorendo in questo modo anche l’interesse degli investitori esteri. A tal proposito, sempre Maurizio Leo ha spiegato:

“Partiamo dai soggetti più piccoli, fino a 5 milioni di ricavi/compensi, ai quali si applicano gli Isa, gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale che, appunto, attribuiscono ai contribuenti un voto. […] Immaginiamo che uno di questi soggetti abbia un buon voto Isa, pari a 8: l’amministrazione gli potrà proporre un patto – un’adesione 4.0, potremmo dire, che dovrà durare almeno un biennio – in modo che egli abbia la certezza della stabilità del suo rapporto con il fisco“.

Nel caso in cui, invece, si tratti di un soggetto con Isa basso, allora l’amministrazione potrà “proporre anche a questo contribuente un’adesione 4.0, in modo che il suo voto Isa arrivi a un livello accettabile. Ebbene – ha sottolineato Leo – se questo soggetto accetta di pagare più di quanto pagava prima, anche lui riceverà in cambio semplificazioni, certezze e altre misure premiali“.

Al momento comunque, è bene sottolineare, si tratta solo di ipotesi. Non è dato sapere, infatti, se il governo deciderà effettivamente di introdurre un bonus a favore di chi è in regola con i pagamenti delle tasse. Non resta quindi che attendere e vedere se vi saranno ulteriori riscontri e novità in merito.