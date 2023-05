Caro bollette, ecco il bonus che è possibile ottenere senza Isee: la verità che non ti aspetti

Contrastare il caro bollette è possibile, grazie ad un bonus a cui è possibile accedere senza Isee. La verità che non ti aspetti.

Buone notizie per molte famiglie italiane che desiderano abbattere il costo delle bollette. A tal fine, infatti, giunge in aiuto un bonus a cui è possibile accedere a prescindere dal proprio Isee. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Gli ultimi anni sono stati segnati da tutta una serie di eventi che continuano ad avere un impatto negativo sulle nostre vite, sia dal punto di vista delle relazioni sociali che economiche. Ne è un chiaro esempio l’aumento dei prezzi, come quello del pane e del carburante, che vanno a ridurre il potere di acquisto di molte famiglie.

Riuscire a fronteggiare le varie spese risulta per molti sempre più complicato, tanto da non riuscire, purtroppo, ad arrivare alla fine del mese. Proprio in tale contesto, pertanto, interesserà sapere che è possibile beneficiare di un importante bonus. Ovvero un’agevolazione volta ad abbattere il costo delle bollette, a cui è possibile accedere a prescindere dal proprio Isee. Ecco in cosa consiste.

Caro bollette, ecco il bonus che è possibile ottenere senza Isee: tutto quello che c’è da sapere

Al fine di contrastare il caro energia, il governo ha deciso di mettere in campo diverse agevolazioni. Tra queste si annoverano il bonus riscaldamento a pavimento, il bonus sociale riscaldamento centralizzato e il bonus impianto di riscaldamento.

Soffermandosi su quest’ultimo, interesserà sapere che sarà disponibile a partire dal prossimo mese di ottobre. Non sono ancora chiare le modalità di erogazione che verranno stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Sembra, comunque, che sarà possibile accedere a tale misura a prescindere dal proprio Isee.

Per quanto concerne il bonus sociale, invece, la soglia Isee è stata innalzata da 12 mila euro a quota 15 mila euro. Tale limite è pari a 20 mila euro in presenza di famiglie con almeno quattro figli a carico. Questa agevolazione, è importante sottolineare, non può essere cumulata con altri bonus.

Per finire si ricorda che il bonus riscaldamento a pavimento consiste in una detrazione di cui è possibile beneficiare nell’ambito dell’Ecobonus. Come è facile notare, diverse sono le agevolazioni disponibili per contrastare il caro bollette. Non resta quindi che prestare attenzione ai vari requisiti e tempistiche in modo tale da poter contrastare il caro energia.