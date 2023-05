Buone notizie in arrivo da Anas che sembra pronta a dare il via ad una nuova ondata di assunzioni nel corso del 2023. Ecco quali sono le figure ricercate.

Nel corso del 2023 Anas offre interessanti opportunità di lavoro, ma cosa bisogna fare per entrare a far parte di questa grande società? Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito e soprattutto quali sono i profili ricercati.

Fronteggiare le varie spese della vita quotidiana risulta per molte famiglie sempre più complicato. Questo per via dell’aumento generale dei prezzi che finisce per ridurre il nostro potere di acquisto. In tale contesto, pertanto, a ricoprire un ruolo importante è il lavoro che ci offre la possibilità di avere il reddito di cui necessitiamo per pagare i vari beni e servizi di nostro interesse.

Non sempre, però, complice la crisi economica in atto, riuscire a trovare un impiego è semplice. A tal proposito, pertanto, interesserà sapere che giungono buone notizie da Anas che è pronta a dare il via a una nuova ondata di assunzioni. Ma come fare ad essere assunti e quali sono le figure ricercate? Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Anas, nuova ondata di assunzioni nel 2023, le opportunità da non perdere: ecco di quali si tratta

Sempre più persone decidono di svolgere una seconda occupazione, da affiancare al lavoro principale. Questo perché le retribuzioni percepite non permettono, molte volte, di riuscire a pagare le varie spese. Proprio in tale ambito, inoltre, non si può fare a meno di notare come al contempo si registri un interesse sempre maggiore verso determinati profili lavorativi o aziende, come ad esempio Anas.

Ebbene, propria questa realtà, che da gennaio 2018 è entrata nel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, è pronta a dare il via ad una nuova ondata di assunzioni. Ben 3 mila i posti disponibili da reclutare nel triennio compreso dal 2022 al 2024. Entrando nei dettagli, tra le figure professionali ricercate si annoverano:

Specialist Servizi Facility P.E.O. B– Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia e Direzione Generale

Specialist Servizi Facility P.E.O. B1 – Strutture Territoriali

Specialist Amministrazione e Contabilità – P.E.O. B- Struttura Territoriale Lombardia

Specialist HR P.E.O. B1– Strutture Territoriali

Specialist HR P.E.O. B– Strutture Territoriali

Specialist Patrimonio P.E.O. B– Strutture Territoriali

Specialist Patrimonio P.E.O. B1 – Strutture Territoriali

Controller P.E.O. B– Strutture Territoriali

Specialist Servizi di Segreteria P.E.O. B1– Strutture Territoriali

Specialist Servizi di Segreteria P.E.O. B– Strutture Territoriali

Auditor Sistemi Integrati P.E.O. B– Strutture Territoriali

“Addetto SPP” – P.E.O. B– Strutture Territoriali e Direzione Generale

Sono questi, quindi, alcuni dei profili ricercati da Anas. Se interessati non bisogna fare altro che consultare la sezione web Lavora con noi di Anas per vedere quali siano le ricerche in corso e i requisiti richiesti. Una volta individuato il profilo di proprio interesse è sufficiente compilare il form online e inviare il proprio curriculum vitae. Portata a termine tale procedura, si riceverà tramite e-mail un questionario a cui dover rispondere.

Oltre alle posizioni aperte, disponibili sul sito ufficiale di Anas, è possibile inviare anche la propria candidatura spontanea. In questo modo è possibile essere presi in considerazione dall’istituto in caso di nuove assunzioni future, anche per altre posizioni sempre all’interno del gruppo.