Gratta e vinci, ancora una volta è successo: “Non sappiamo chi possa essere”

Pensiamo all’immagine che in qualche modo oggi può essere rappresentata dai concorsi che più di tutti spopolano nel nostro paese. In questa fase gli italiani cercano più che mai il colpo di fortuna e sperano che questo possa arrivare in un modo o nell’altro all’improvviso. Sono in molti a sperare nel grandissimo evento fortunato, l’unico possibile per rimettere in piedi un certo discorso di speranza.

In linea di massima parliamo di uno dei concorsi più gettonati in assoluto. Milioni e milioni di tentativi ogni anno per i cittadini italiani e non solo. La speranza appesa a un filo, la ricerca della fortuna e il sogno di un futuro diverso radicalmente dal presente. Ecco tutto.

Al Gratta e vinci ancora una volta la fortuna ha deciso che proprio da li doveva passare il momento fortunato del protagonista. Una situazione assolutamente inattesa che ha travolto di entusiasmo una piccola comunità italiana, benedetta, in qualche modo, dalla buona sorte.

Si vince insomma e ancora una volta si vince molto bene, per cosi dire, cosi come ci raccontano le cronache degli ultimi giorni. Sempre il Gratta e vinci a far riprendere alla vita del fortunato in questione la giusta direzione. Un successo più che mai travolgente.

La buona notizia, insomma arriva da San Miniato, in provincia di Siena. In questo caso, il premio è più che mai importante, ben 300mila euro.

La vincita è arrivata grazie al concorso “Il Miliardario” e grazie a un biglietto acquistato presso il bar Alterego Cafè di via Tosco Romagnola Est di San Miniato Basso. La titolare Eleonora Magni ha dichiarato. “Non so chi possa essere il fortunato vincitore o la fortunata vincitrice ma resta comunque una grande soddisfazione”.

Gratta e vinci, ancora una volta è successo: il concorso in questione

Scopriamo, a questo punto, come si gioca al concorso in questione. Il tutto attraverso le indicazioni, per cosi dire, presenti sul sito web dell’Agenzie delle Dogane e dei Monopoli:

“Si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI” coperti dall’immagine di cinque monete recanti il simbolo “€” e “I TUOI NUMERI”, celati dall’immagine di quindici blocchetti di banconote.

Se ne “I TUOI NUMERI” si trovano, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti”.

Se ne “I TUOI NUMERI” si trova:

il simbolo (stella) si vince un premio di importo pari a 100€;

il simbolo (ferro di cavallo) si vince un premio di importo pari a 200€;

il simbolo (moneta con €) si vince un premio di importo pari a 500€;

il simbolo (lingotto) si vincono tutti i premi presenti nell’area di gioco;

Vincita massima: € 500.000,00 euro

Altri premi (in euro): 5,00 – 10,00 – 15,00 – 20,00 – 50,00 – 100,00 – 200,00 – 500,00 – 1.000,00 – 10.000,00 – 100.000,00 – 300.000,00

Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 7,84 (premi superiori al costo della giocata)

Probabilità di vincita massima: 1 biglietto ogni 6.000.000

A questo punto, dunque, vincere è di certo diventata la prima intenzione, per cosi dire, degli stesi cittadini. Un momento assolutamente complesso e delicato e la speranza di lasciarsi tutto finalmente alle spalle.