Soldi prelevabili al bancomat? Mai oltre questa specifica soglia

Il prelievo al bancomat è qualcosa che fa parte ormai del nostro quotidiano, su questo non vi è alcun dubbio.

In alcuni casi, però, non sempre il cittadino sa come comportarsi in questi specifici casi. Esistono soglie oltre le quali non è possibile andare, per un motivo o per un altro. Questo passaggio spesso manca allo stesso utente, per cosi dire e a volte si rischia di finire in situazioni non proprio gradevoli.

La questione riguardante l’utilizzo del proprio denaro, negli ultimi mesi è diventata più che mai spinosa. Abbiamo osservato, ascoltato i dibattiti che riguardavano per esempio l’utilizzo del bancomat rispetto al denaro contante, parliamo di possibilità, più che altro.

Abbiamo inoltre più volte assistito a dibattiti, spesso anche sul web riferiti alla poca conoscenza che spesso si ha degli stessi strumenti utilizzati dai cittadini. Cosi come anticipato, per esempio rispetto all’utilizzo dei prelievi di contante dagli sportelli bancomat.

Dalla parte dei cittadini, in questo caso è proprio giusto riferire in questo modo, c’è però la confusionaria situazione che riguarda il caso italiano. In merito alla possibilità di prelevare contante a volontà e in merito alla risposta precisa circa un limite prestabilito.

In ogni caso, possiamo fare riferimento alla nuova Legge di Bilancio che in merito all’anno corrente ha preso in considerazione nuove scorciatoie, se cosi possiamo dire, per consentire ai cittadini di prelevare somme più corpose di denaro al bancomat. Il gradimento dello stesso cittadino può essere relativo perché in ogni caso si corrono dei rischi.

Soldi prelevabili al bancomat? Cosa dice la nuova Legge di Bilancio

In merito alla già citata Legge di Bilancio, possiamo riferire quanto questa prevedeva per la data dello scorso 1 gennaio 2023. Da quel momento in poi, infatti è stato di fatto innalzato il tetto dei pagamenti in contanti. Prima non era possibile superare importi sopra i 1000 euro, oggi è possibile arrivare a 5000 euro.

Chiaramente, il tutto può essere letto come una sorta di incentivo a prelevare quanto più denaro possibile. La domanda dei cittadini a questo punto però è un’altra: esiste in ogni caso un tetto massimo oltre il quale non è possibile andare? In realtà, almeno in teoria no.

La verità è che oltre la teoria esiste certo una pratica. Di fatto il limite stando alle disposizioni attuali non dovrebbe esserci. In realtà, però esiste la possibilità concreta di scontrarsi contro una norma specifica che prova a contrastare il riciclaggio di denaro sporco.

La norma in questione, infatti, prevede una soglia massima di 10mila euro di prelievo mensile oltre il quale si può rischiare un doppio controllo. Le verifiche in questione potrebbero infatti arrivare sia dalla Uif che dalla stessa Agenzia delle Entrate.

In un certo senso, dunque, la soglia mensile dovrebbe essere quella dei 10mila euro, chiaramente per chi può permettersi certe operazioni. In ogni caso è sempre saggio avere in mente quelli che son gli ipotetici limiti per non rischiare di incappare in situazioni alquanto sgradevoli. Informarsi è sempre e comunque un bene, anche per non rischiare di rovinarsi la vita.