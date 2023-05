Occhio alla tastiera del vostro smartphone: sono queste le incredibili funzioni che in pochi conoscono. Ecco di quali si tratta.

In pochi lo sanno, ma la tastiera degli smartphone presenta alcune funzioni molto utili eppure poco utilizzate. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Negli ultimi anni si è registrato un utilizzo sempre più massiccio dei vari dispositivi elettronici, attraverso cui poter comunicare con amici, parenti e aziende, anche se fisicamente molto distanti da noi. A partire dalle e-mail, passando per i social network, fino ad arrivare alle applicazioni di messaggistica istantanea, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta.

Smartphone, occhio alla tastiera, le incredibili funzioni che in pochi conoscono: ecco di quali si tratta

Come già detto la tastiera dello smartphone presenta alcune funzioni davvero molto utili, eppure poco conosciute. Basti pensare quando si scrive un messaggio particolarmente lungo e si desidera rileggere il testo per correggere eventuali errori. Ebbene, in tal caso vi interesserà sapere che per scorrere tra le parole del testo è sufficiente fare avanti e indietro con il dito sulla barra spaziatrice.

In questo modo è possibile andare avanti e indietro più velocemente, evitando inutili perdite di tempo. Se dovete poi eliminare una parte del testo, non dovete fare altro che tenere premuto il dito sulla tastiera e muovere da destra a sinistra per selezionare tutto il testo in modo rapido. Per finire vi interesserà sapere che esiste una funziona particolarmente utile nel caso in cui dobbiate scrivere un messaggio ad una persona che non conosce la lingua italiana.

Basta cliccare sui tre puntini collocati in alto a destra sulla tastiera e quindi sulla voce “traduci“. A questo punto basta scrivere il testo e quest’ultimo verrà tradotto in modo automatico da Google in inglese o comunque nella lingua di proprio interesse. Una funziona indubbiamente molto utile, che ci permette di comunicare con chiunque, in qualsiasi angolo del pianeta.