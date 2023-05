Occhio ai prelievi con il bancomat! Ecco come comportarsi nel caso in cui lo sportello eroghi una somma errata.

Ogniqualvolta prelevate del denaro da uno sportello bancomat controllate che la somma erogata corrisponda a quanto richiesto. In caso contrario è bene sapere cosa fare se la somma erogata è sbagliata. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

I soldi non sono garanzia di felicità ma si rivelano essere senz’ombra di dubbio utili nelle circostanza più disparate. La maggior parte dei beni e servizi di nostro gradimento, d’altronde, per essere acquistati richiedono inevitabilmente un esborso economico. Se tutto questo non bastasse, tanti e diversi sono gli strumenti di pagamento disponibili, come ad esempio il bancomat.

Proprio soffermandosi su quest’ultimo abbiamo già trattato come, onde evitare spiacevoli inconvenienti, sia opportuno sempre controllare questa cosa prima di prelevare soldi presso uno sportello ATM. Ma non solo, è bene verificare sempre che la somma erogata corrisponda a quanto effettivamente richiesto. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bancomat, occhio ai prelievi, cosa fare se lo sportello eroga una somma errata: tutto quello che c’è da sapere

Sono ancora molte le persone che decidono di prelevare denaro dallo sportello bancomat. Un’operazione di per sé semplice che non bisogna però sottovalutare. Questo perché il rischio di dover fare i conti con spiacevoli sorprese è sempre dietro l’angolo. A tal proposito, ad esempio, si invita sempre a controllare che il denaro erogato dallo sportello corrisponda effettivamente alla somma richiesta.

Nel caso in cui il dispositivo rilasci più denaro di quanto richiesto, bisogna contattare l’istituto di credito per restituire i soldi in questione. Ovviamente si dovrà contattare l’istituto di credito anche nel caso in cui, malauguratamente, lo sportello dovesse erogare meno soldi. In entrambi i casi si invita a segnare se, durante l’erogazione, lo sportello abbia emesso una notifica di malfunzionamento.

Si suggerisce, inoltre, di segnare ora e data dell’operazione. Fornendo tutte queste informazioni alla banca, infatti, quest’ultima potrà risalire alla transazione e stabilire se vi siano stati o meno dei malfunzionamenti o errori di vario tipo. In genere occorrono più di due settimane prima che la banca riesca a risolvere la situazione.

Una tempistica indubbiamente poco piacevole, soprattutto se si è ottenuto meno denaro del previsto. Se la questione dovesse andare per le lunghe, pertanto, si invita a rivolgersi all’autorità giudiziaria, avendo l’accortezza di presentare tutte le prove a propria disposizione di quanto accaduto.