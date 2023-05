In arrivo i pagamenti di maggio dell’assegno unico universale per figli a carico. Ecco le date da segnare sul calendario.

Buone notizie in arrivo per molte famiglie che a breve si vedranno erogare i pagamenti di maggio dell’assegno unico universale per figli a carico. Ma quando avranno luogo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dall’aumento del costo del carburante fino ad arrivare al caro bollette, sono molti, purtroppo, gli elementi che hanno un peso non indifferente sulle nostre tasche. Un contesto difficile, quello in cui ci ritroviamo a vivere, che vede sempre più famiglie fare fatica ad arrivare alla fine del mese.

Non crea stupore quindi il fatto che molte persone attendano con con impazienza i vari pagamenti erogati dall’Inps, come ad esempio, l’assegno unico universale per figli a carico. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le date da segnare in occasione del mese di maggio 2023.

Assegno unico, in arrivo i pagamenti di maggio 2023, le date da segnare: tutto quello che c’è da sapere

Anche nel corso del quinto mese dell’anno 2023 verrà erogato l’assegno unico universale per figli a carico. Ebbene, a proposito di questa misura è bene sapere che i pagamenti non avranno luogo tutti lo stesso giorno. Entrando nei dettagli, a partire dal giorno 10 maggio fino al 20 maggio 2023 verranno pagati gli assegni a favore dei nuclei famigliari che non hanno registrato variazioni rispetto al mese passato.

Nel periodo compreso dal 20 maggio al 30 maggio 2023, invece, verrà pagato l’assegno unico universale per le nuove domande presentate nel mese precedente. Sempre in quest’ultimo lasso temporale verrà erogato l’assegno a favore dei nuclei famigliari che hanno registrato delle variazioni. Per quanto riguarda i titolari del reddito di cittadinanza, invece, l’assegno Unico universale per figli a carico dovrebbe essere erogato con la ricarica del 27 maggio.

In caso di dubbi, comunque, si consiglia di controllare sul Fascicolo Previdenziale nell’area riservata del sito dell’INPS. Una volta effettuato l’accesso attraverso le proprie credenziali Spid, Cie o Cns sarà possibile verificare in anticipo quando avrà luogo il pagamento dell’assegno unico universale per figli a carico.