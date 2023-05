Gratta e vinci, sfiora i due milioni di euro con il “Turista per sempre”

Il gioco oggi più che mai rappresenta il faro di speranza per milioni e milioni di cittadini nel nostro paese. Pensiamo a cosa potrebbe significare vincere, una volta nella vita per tantissimi italiani schiacciati dalla crisi e dalle incertezze che sempre più spesso caratterizzano le vite di chiunque.

Vincere insomma è ciò che il cittadino di questi tempi più di tutto forse chiede al destino. In questa fase nemmeno lo Stato è riuscito a rappresentare in qualche modo una sorta di sostegno per lo stesso cittadino. Di conseguenza, tutte le speranza, ora, sono riposta esclusivamente nel gioco.

Il colpo di fortuna che di colpo ti cambia la vita. La sorpresa inaspettata capace di cambiare il corso a qualsiasi ipotetico percorso. Nessun’altra dinamica è capace come il gioco di stravolgere l’esistenza di chiunque nel breve tempo. Rincorrere la fortuna, insomma, questa è la strada tracciata.

Gratta e vinci, Lotto, Superenalotto, in quest’ambito si concentra ormai la ricerca della felicità per gli italiani e non solo per loro.

Al Superenalotto, il record assoluto di vincite in quanto a concorsi a premi, 371 milioni di euro lo scorso 16 febbraio. Premio diviso da ben novanta giocatori grazie a un sistema Sisal. Si vince però anche al Gratta e vinci, una sequela formidabile di successi spesso con vincite che sfiorano con estrema frequenza cifre milionarie.

L’ultima è arrivata grazie a un biglietto del concorso “Turista per sempre”, acquistato presso il bar, edicola e tabacchi “Caffè Alfieri” di San Martino Alfieri, in provincia di Asti. “Non abbiamo proprio idea di chi sia il fortunato vincitore: ci siamo trovati semplicemente una fotocopia del biglietto vincente sotto la porta – racconta il titolare Luca Carbone – In quei giorni di festa c’è stato molto passaggio e dunque potrebbe anche essere qualcuno che non risiede nella zona”.