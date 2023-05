Legge 104, occhio agli acquisti, sconti mai visti prima: le agevolazioni che non ti aspetti

Buone notizie per molti titolari di Legge 104 che possono acquistare diversi beni con prezzi mai visti prima. Ecco le agevolazioni che non ti aspetti.

I titolari di Legge 104 possono beneficiare di alcune importanti agevolazioni, come ad esempio la possibilità di acquistare diversi beni a prezzi scontati. Ma di quali si tratta e soprattutto in quali circostanze? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Cibo, vestiti, bollette delle utenze domestiche e tanto altro ancora. Sono molte le cose con cui ci ritroviamo a dover fare i conti e che portano, nella maggior parte dei casi, a dover sborsare un bel po’ di soldi. Tutti costi che incidono, inevitabilmente, sul bilancio di ogni nucleo famigliare.

Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che giungono buone notizie per molti titolari di Legge 104 che possono acquistare diversi beni con prezzi mai visti prima. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Legge 104, occhio agli acquisti, sconti mai visti prima: ecco tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già visto come i titolari di Legge 104 hanno diritto a diverse agevolazioni, come ad esempio l’esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per il passaggio di proprietà nel caso in cui acquistino un’auto. Sempre in tale ambito, inoltre, interesserà sapere che i soggetti interessati possono acquistare diversi beni beneficiando di importanti sconti.

Entrando nei dettagli, così come riportato su Informazione Oggi, i titolari di Legge 104 hanno diritto all’Iva con aliquota agevolata al 4% per l’acquisto di diversi beni. Si ha inoltre diritto ad una detrazione Irpef del 19% in sede di dichiarazione dei redditi.

Tra i beni oggetti di interesse si annoverano l’auto e gli adattamenti necessari ai veicoli e ausili tecnici e informatici. Ma non solo, anche gli articoli editoriali utilizzati per i non vedenti oppure ipovedenti. Tale discorso vale anche per i veicoli fondamentali per l’accompagnamento, la locomozione e l’elevazione di soggetti disabili.

Soffermandosi su quest’ultimi, come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate, viene applicata l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 22%, ad esempio per:

“servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie);

protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti;

protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica;

apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi;

poltrone e veicoli simili, per inabili e persone con disabilità non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione;

prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche“.

Per ulteriori informazioni in merito, comunque, si consiglia di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate o gli uffici territoriali competenti in modo tale da sapere quali siano i vari beni per cui si ha diritto all’Iva al 4% e alla detrazione del 19%.