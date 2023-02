Legge 104, acquistare l’auto non è mai stato così semplice: le agevolazioni che non ti aspetti

Acquistare l’auto non è mai stato così semplice grazie alle agevolazioni a favore delle persone titolari di Legge 104. Ecco di quali si tratta.

I titolari di Legge 104 che decidono di acquistare un’auto hanno diritto a diverse agevolazioni. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Cibo, vestiti, bollette e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero molte le spese con cui dover fare i conti e che hanno un peso non indifferente sulle nostre tasche. A peggiorare la situazione l’impatto del Covid e il preoccupante aumento generale dei prezzi che costringono sempre più famiglie a dover fare i conti con una difficile gestione delle finanze personali.

Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che i titolari di Legge 104 possono beneficiare di diverse agevolazioni che rendono più agevole l’acquisto di un’auto. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito e soprattutto in cosa consistono tali aiuti.

Legge 104 e acquisto auto, le agevolazioni che non ti aspetti: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già visto come i titolari di Legge 104 possono usufruire di diverse agevolazioni, come ad esempio l’esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per il passaggio di proprietà nel caso in cui acquistino un’auto. Ma non solo, i soggetti portatori di gravi disabilità che possono avvalersi della Legge 104 hanno diritto all’esenzione del bollo auto.

Ma non solo, tra le altre agevolazioni disponibili si annoverano una detrazione Irpef del 19% e Iva al 4%. Entrando nei dettagli, così come si evince dal sito dell’Agenzia delle Entrate, l’aliquota agevolata al 4% viene riconosciuta “per veicoli nuovi o usati. Non ci sono, ai fini Iva, limiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2.000 cc, se a benzina, fino a 2.800 cc, se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico). L’agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni”.

A differenza dell’Iva, per beneficiare della detrazione Irpef al 19% non si fa riferimento alla cilindrata, bensì al valore del mezzo. Entrando nei dettagli, infatti: “La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro”.

Per ulteriori informazioni in merito, comunque, si consiglia di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate o gli uffici territoriali competenti in modo tale da sapere quali siano le varie agevolazioni messe a disposizione dei titolari di Legge 104 che desiderano acquistare una nuova auto.