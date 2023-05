Caro bollette, attenti a come utilizzate questi elettrodomestici: ecco quali consumano di più

Se volete contrastare il caro bollette non utilizzate questi elettrodomestici. Ecco quali consumano di più.

Contrastare il caro bollette è possibile, basta limitare il più possibile l’utilizzo di determinati tipi di elettrodomestici. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

L’aumento generale dei prezzi, come quello del pane e del carburante, hanno un impatto non indifferente sulle tasche di diverse famiglie italiane. Riuscire ad affrontare le varie spese risulta per molti sempre più difficile, tanto da non riuscire, purtroppo, ad arrivare alla fine del mese.

In tale contesto, pertanto, non può passare inosservato l’aumento delle bollette che si rivela essere per tanti una vera e propria batosta. Contrastare tale situazione, però, è possibile grazie all’utilizzo di determinati tipi di elettrodomestici. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di quali si tratta.

Caro bollette, non utilizzate questi elettrodomestici, ecco quali consumano di più: cosa c’è da sapere

Diverse sono le voci che vanno a incidere sul costo finale delle bollette, con tanti che cercano di limitare i consumi, in modo tale da poter risparmiare qualche euro. Proprio in tale ambito, pertanto, può essere utile sapere quali siano gli elettrodomestici che consumano di più.

Tra questi si annoverano innanzitutto la lavastoviglie, con un singolo programma che può arrivare a costare fino a 3.37 euro. Da annoverare anche il condizionatore che può arrivare a consumare ben 1.98 euro in caso di utilizzo pari a circa quattro ore. Al terzo posto della classifica degli elettrodomestici che consumano di più troviamo poi il forno. In caso di utilizzo per un’ora, con una temperatura di 180 gradi centigradi, infatti, si può arrivare a pagare ben 1.44 euro.

Questi, ovviamente, sono solo alcuni degli elettrodomestici il cui utilizzo finisce per impattare sul costo finale delle bollette. A partire dalla friggitrice fino ad arrivare alla lavatrice e asciugatrice, passando per l’asciugacapelli, d’altronde, sono davvero tantissimi gli elettrodomestici di cui facciamo uso quotidianamente.

Questo, ovviamente, non vuol dire che non si debbano più accendere i vari dispositivi presenti in casa. Semplicemente è opportuno limitare il relativo utilizzo solo quando strettamente necessario o comunque quando l’energia costa di meno, come ad esempio durante le ore serali. Dei piccoli e semplici accorgimenti che possono fare la differenza in termini di soldi da sborsare.