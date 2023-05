Il vecchio cellulare è ancora in casa tua? Controlla le stime, può valere 35mila euro

Una vera e propria mania, quella per i vecchi oggetti che in qualche modo, negli anni hanno caratterizzato il nostro quotidiano.

Tutto quello che una volta ha avuto un ruolo deciso o meno nel nostro quotidiano oggi potrebbe essere diventato un oggetto da collezione. Appassionati da ogni parte del mondo cercano praticamente qualsiasi cosa. Oggetti che magari vent’anni fa erano letteralmente considerati nulla, oggi possono valere centinaia di euro, le follie di un mercato sempre più complesso e specifico.

Siamo sicuri di conoscere alla perfezione il prestigio di ciò che si nasconde in casa nostra. Ovunque, potrebbe ero esserci per esempio vecchi telefoni cellulari, magari utilizzati come gioco per i più piccoli, dal valore però nemmeno minimamente ipotizzato. Il presunto protagonista non potrebbe avere idea del tesoro custodito in casa propria.

Sappiamo benissimo quanto specifici oggetti con il passare del tempo prendano ad acquisire inaspettatamente enorme valore. Chiaramente ciò non accade per qualsiasi articolo. Nello specifico, oggi andremo a prendere in considerazione il caso del vecchi telefoni cellulari.

In alcuni casi quella che si chiama passione, perché è di quello che sostanzialmente si parla, può arrivare anche a sconfinare in qualcosa di molto più delicato e importante. Valutazioni davvero incredibili, per esempio riguardano specifici vecchi modelli di telefono cellulare.

L’esempio principe è rappresentato da un vecchio modello di iPhone, il 2G lanciato nell’anno 2007. In particolari condizioni che riguardano ovviamente anche la conservazione, questo specifico modello può arrivare a valere cifre davvero inimmaginabili. Un esemplare unico, prodotto in serie limitata esclusivamente per gli Stati Uniti d’America.

Nello specifico, tanto per essere chiari, va detto che di recente ad un’asta, un modello di questo specifico smartphone è stato venduto a ben 35mila dollari, una cifra, cosi come anticipato, assolutamente inimmaginabile, se consideriamo il tutto.

Il vecchio cellulare è ancora in casa tua? I modelli più preziosi per i collezionisti

Andiamo dunque a vedere quali sono i modelli di vecchio telefono cellulare che oggi possono valere una vera e propria fortuna. La speciale classifica che segue, chiarirà al meglio ogni vostro dubbio:

Motorola DynaTAC 8000x , prodotto nel 1984 questo modello è uno dei più ricercati in assoluto dai collezionisti di tutto il mondo. Il suo valore, ad oggi è di circa 1000 euro.

, prodotto nel 1984 questo modello è uno dei più ricercati in assoluto dai collezionisti di tutto il mondo. Il suo valore, ad oggi è di circa 1000 euro. iPhone 2G , modello citato in precedenza, il suo prezzo considerando le eventuali condizioni di conservazione può variare dai 300 euro ai 1000 euro.

, modello citato in precedenza, il suo prezzo considerando le eventuali condizioni di conservazione può variare dai 300 euro ai 1000 euro. Ericsson T10 , il valore di questo modello di telefono cellulare oggi si aggira intorno ai 2000 euro. Uno degli esemplari assolutamente più apprezzati e ricercati dai collezionisti di tutto il mondo.

, il valore di questo modello di telefono cellulare oggi si aggira intorno ai 2000 euro. Uno degli esemplari assolutamente più apprezzati e ricercati dai collezionisti di tutto il mondo. Nokia 9000 , lanciato nel 1996 questo modello oggi rievoca le linee e le immagini per cosi dire di un momento storico in cui il telefono cellulare entrava più che mai nell’immaginario collettivo. Il suo valore, oggi parte dai 50 euro a modello fino ai 500 euro.

, lanciato nel 1996 questo modello oggi rievoca le linee e le immagini per cosi dire di un momento storico in cui il cellulare entrava più che mai nell’immaginario collettivo. Il suo valore, oggi parte dai 50 euro a modello fino ai 500 euro. Motorola StarTAC , altro pezzo forte sul mercato collezionistico, la sua valutazione oscilla tra i 500 e i 1000 euro per modello, in ottime condizioni di conservazione.

Nokia 3310, un esemplare che ha fatto la storia, milioni di cittadini che hanno sognato con questo modello. La sua valutazione varia tra i 50 euro e i 130 euro.

Passi da gigante insomma per questo incredibile mercato in assoluta ascesa.