iPhone, come nascondere il proprio numero di telefono: i trucchi che in pochi conoscono

Nascondere il proprio numero di telefono su iPhone prima di effettuare una chiamata è possibile. Ecco come fare.

Buone notizie per tutti i possessori di iPhone che desiderano nascondere il proprio numero di telefono prima di fare una telefonata. Questa operazione, infatti, è possibile semplicemente prestando attenzione ad alcuni accorgimenti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Negli ultimi anni si è registrato un utilizzo sempre più diffuso dei vari dispositivi tecnologici, attraverso cui poter comunicare con amici, parenti e aziende, anche se fisicamente molto distanti da noi. A partire dalle e-mail, passando per i social network, fino ad arrivare alle applicazioni di messaggistica istantanea, d’altronde, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta.

Non stupisce pertanto il fatto che lo smartphone venga considerato da molti un vero e proprio compagno di vita, finendo per registrare dei veri e propri casi di dipendenza da smartphone. Tra i modelli più amati si annovera senz’ombra di dubbio l’iPhone che continua ad essere uno dei dispositivi più ambiti dai giovani, e non solo.

Nonostante la grande notorietà di questo dispositivo, non mancano i dubbi in merito al suo utilizzo. In particolare sono in molti a chiedersi come fare ad effettuare delle chiamate con iPhone nascondendo prima il numero. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito

iPhone, come nascondere il proprio numero di telefono: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, nascondere il proprio numero di telefono su iPhone, prima di fare una chiamata, è possibile. Ma come fare? Ebbene, la prima soluzione, valido per tutti gli smartphone, consiste nel digitare #31# prima del numero da chiamare. Basta inserire tale dicitura, infatti, per fare in modo che il destinatario della comunicazione non riesca a vedere il numero di telefono di chi lo sta chiamando.

In alternativa, soffermandosi sull’iPhone, è possibile nascondere il proprio numero semplicemente andando sul menu Impostazioni, cliccare quindi su Telefono e selezionare Mostra ID chiamante. A questo punto basta disattivare la voce Mostra ID chiamante per nascondere il proprio numero di telefono e il gioco è fatto.

Da questo momento in poi, quindi, tutte le telefonate effettuate non mostreranno il proprio numero di telefono. Per mostrarlo nuovamente bisognerà ovviamente riattivare la voce Mostra ID chiamante, seguendo la procedura poc’anzi evidenziata.