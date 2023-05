Risparmiare sulle bollette dell’energia elettrica è possibile grazie a questa alternativa ai pannelli solari che non ti aspetti. Ecco di quale si tratta.

Buone notizie per tutti coloro che desiderano risparmiare sulle bollette della luce, senza dover installare i pannelli solari. Tutto ciò, infatti, è possibile grazie ad un’alternativa che non ti aspetti. Ma di cosa si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Continua a destare molta preoccupazione l’aumento generale dei prezzi. Una situazione che non può passare di certo inosservata, con sempre più persone alle prese, purtroppo, con delle serie difficoltà nel riuscire a sostenere le varie spese della vita quotidiana. Da qui il desiderio e la volontà di molti di riuscire a trovare delle soluzioni ad hoc per risparmiare un bel po’ di soldi.

A tal proposito, ad esempio, al fine di contrastare il caro bollette abbiamo già visto come siano in molti a chiedersi quanto costa installare dei pannelli solari da balcone. Ma non solo, sempre in tale ambito interesserà sapere che è possibile abbattere i costi grazie ad una valida alternativa. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bollette, risparmiare è possibile, l’alternativa ai pannelli solari che non ti aspetti: ecco di quale si tratta

Come già detto, al fine di contrastare il caro bollette è possibile optare per una valida alternativa ai pannelli solari. Ma di cosa si tratta? Ebbene, come riportato su Informazione Oggi si tratta delle cosiddette tegole fotovoltaiche. Quest’ultime, interesserà sapere, presentano al loro interno alcune celle solari che possono avere una duplice funzione. La prima funzione è quella di proteggere il tetto, mentre la seconda di generare energia elettrica.

Se tutto questo non bastasse, queste tegole si incastrano bene con l’architettura del tetto, dando così un tocco in più anche dal punto di vista estetico. Dal punto di vista prettamente funzionale, inoltre, si ricorda che solo una tegola genera circa cento Wp di potenza. Nel caso in cui si desideri utilizzare questa soluzione per generare energia in tutta casa, pertanto, è sufficiente mediamente avere un impianto di tre kW. A tal fine bisognerebbe installare circa trenta tegole.

Quest’ultime possono essere acquistata online, con un prezzo pari a circa cinquecento euro. La somma da sborsare, ovviamente, differisce a seconda del blocco e della quantità di tegole che si desidera acquistare. In caso di dubbi, comunque, si consiglia di rivolgersi ad un esperto del settore per ottenere maggiori informazioni in merito. Questi dispositivi, infatti, permettono di immagazzinare energia grazie a delle batterie, permettendo di sfruttare l’energia in qualsiasi momento, senza pesare ulteriormente sulle tasche.