Un trucco davvero eccezionale quello alla base di una delle funzioni probabilmente più apprezzate in assoluto dell’app.

L’app probabilmente più apprezzata ed utilizzata in ogni parte del mondo. Una serie di incredibili funzioni e modalità d’approccio che letteralmente fanno impazzire gli utenti. Negli ultimi anni WhatsApp è riuscita in qualche modo ad entrare nel quotidiano di qualsiasi cittadino.

WhatsApp è senza alcun dubbio l’app di messaggistica istantanea più utilizzata nel nostro paese. La specifica modalità di descrizione, al momento, appare però abbastanza limitativa, per cosi dire, perché è chiaro a tutti che ad oggi la stessa app consente numerose altre soluzioni e funzioni.

Soltanto negli ultimi mesi non si contano le innovazioni e di conseguenza le nuove funzioni che nel pratico hanno permesso agli stessi utenti di avere a disposizione strumenti che probabilmente mai avrebbero immaginato di gestire attraverso quel contesto specifico.

Gli ultimi mesi, per l’appunto hanno offerto agli stessi utenti di confrontarsi con opzioni assolutamente nuove ed inaspettate. Pensiamo, per esempio, alla funzione sondaggi, che consente potenzialmente di prendere decisioni di gruppo nel minor tempo possibile, con proposte e varie alternative.

Altra funzione molto interessante è quella che consente di inviare sms e contenuti vari a se stessi. Il tutto, chiaramente non per comunicare con il proprio contatto ma per creare una sorta di archivio di contenuti utile per qualsiasi situazione. Innovazioni vere e proprie.

Una delle funzioni che però forse più di tutte coinvolge gli stessi utenti nel modo più totale, integrale, si potrebbe dire, è quella che consente la condivisione della propria posizione, sia in qualsiasi momento che in tempo reale. Una opzione utile per svariate situazioni.

WhatsApp, tra le tante innovazioni quella di poter intercettare chiunque: come funziona

Cosi come anticipato una delle funzioni che più di tutte intriga gli utenti e di fatto si rende quanto mai utile e funzionale è quella della geo localizzazione. In ogni caso abbiamo la possibilità di condividere dunque la posizione in un modo o nell’altro.

Ad ogni modo è possibile individuare la posizione di qualsiasi nostro contatto anche scavalcando in qualche modo la stessa condivisione. Il tutto si potrebbe ottenere ma sempre e comunque per fini legali utilizzando specifici programmi, come ad esempio IPLogger. Tale programma consente di rintracciare una persona in qualsiasi località nel momento in cui questa, per esempio, andrà a rispondere ad un vostro messaggio.

In quel caso utilizzando WhatsApp il vostro contatto rivelerà senza saperlo la propria posizione. Il tutto si gioca sull’individuazione dell’indirizzo IP dell’utente in questione. Cosi come anticipato il caso specifico comprende in ogni situazione una violazione della privacy e può essere messo in pratica esclusivamente per fini legali. Massima attenzione dunque.

La geo localizzazione rappresenta uno dei nuovi punti di forza del nuovo WhatsApp. Uno strumento utile per facilitare un incontro, organizzare magari al meglio qualsiasi situazione, o magari un elemento da prendere in considerazione per una questione di sicurezza. Numerose applicazioni e la certezza di qualcosa che di certo al momento risulta essere più che mai ricercata e apprezzata dagli stessi utenti.