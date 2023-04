WhatsApp, scrivere a chi ti ha bloccato non è impossibile: come fare

Una opzione, una possibilità più che mai concreta. Può succedere, in un modo o nell’altro di trovarsi bloccati sull’app in questione.

All’improvviso, senza nemmeno immaginarlo ci si potrebbe riscoprire bloccati da qualche nostro contato su WhatsApp senza nemmeno sapere bene il perché. Il tutto potrebbe accadere nel modo più semplice possibile e non è detto che la cosa stessa possa risultare in qualche modo comprensibile. Vediamo, nel caso, come affrontare l’eventualità.

L’app in questione, parliamo chiaramente di WhatsApp, nel corso degli ultimi anni è diventata praticamente fondamentale per ogni utente. Non si può più fare a meno di quelle le opzioni che più di altre caratterizzano la piattaforma di messaggistica istantanea forse più famosa del mondo.

Non si tratta soltanto di messaggistica, in questo forse c’è da riscontrare la grandiosità attuale dello stesso fenomeno. Oggi WhatsApp consente allo stesso utente di esprimersi in tutti i modi possibili e immaginabili in quanto a possibilità comunicative potenziali.

Sms, per l’appunto, cosi come anticipato, condivisione di messaggi audio, chiamate audio, video chiamate, condivisione di file di ogni tipologia, documenti o anche link. Condivisione di contatti della nostra rubrica e anche della posizione geografica, in più con l’opzione “condivisione in tempo reale”.

Tutt’altra storia, insomma, se consideriamo quello che all’inizio pensavamo di intravedere nel potenziale dell’app in questione. Negli ultimi mesi, poi, l’aggiunta delle funzioni sondaggio e condivisione contenuti verso il proprio contatto, con l’intento di creare una sorta di contenitore, ha aggiunto ancora più fascino alla stessa app.

WhatsApp, scrivere a chi ti ha bloccato non è impossibile: le soluzioni possibili

Pensiamo alla possibilità in cui un vostro contatto vi ha bloccato proprio su WhatsApp. Chiaramente prima di immaginare qualsiasi tipologia di reazione bisognerebbe avere chiare le questioni che hanno portato a tale situazione. Le dinamiche insomma specifiche del caso.

In ogni caso, una volta ritrovatisi in tale situazione non c’è poi tanto da fare. L’app in questione, parliamo chiaramente di WhatsApp offre però una soluzione alternativa per provare a interagire con lo stesso contatto che ha messo fine al vostro rapporto social.

Un gruppo in cui si è presenti insieme alla persona che vi ha bloccati e la possibilità, chiaramente, indotta di ritrovarsi da soli nello stesso gruppo. In quel caso sarà possibile scrivere e ricevere messaggi dalla stessa persona nonostante il blocco imposto.

Le alternative sono tutte da ritrovare nell’utilizzo di altre modalità di messaggistica, altre app, per intenderci, o addirittura interagire attraverso numeri diversi. Se si vuole recuperare quel tipo di rapporto è chiaro che qualcosa ci si deve pure inventare, sempre se dall’altra parte dovesse esserci disponibilità.

La soluzione, insomma, a simili situazioni, può sempre essere a portata di mano, questo è poco ma sicuro. In ogni caso, però, c’è da sondare, cosi come anticipato, la disponibilità dell’altra persona, quella che in qualche modo ha creato la stessa situazione in cui prevale l’incomunicabilità. L’app corre in aiuto dell’utente, certo, ma fino a un certo punto. Il tutto per non recare imbarazzo, disagio, alla persona che ha deciso di troncare ogni rapporto con quello stesso contatto.