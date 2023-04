Pagare tramite WhatsApp sarà presto possibile: l’ultima trovata di Meta

A breve potrebbe essere possibile pagare online tramite WhatsApp. A comunicarlo Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta.

L’app di messaggistica più utilizzata dagli italiani si prepara ad una interessante rivoluzione che lascerà stupefatti gli utenti.

WhatsApp non smette mai di stupire. Ad ogni aggiornamento si arricchisce di nuove funzionalità per rendere l’esperienza degli utenti sempre più completa. In pochi mesi ha introdotto gli Avatar, i sondaggi, le community, le videochiamate fino a trenta persone, la personalizzazione della versione business.

L’obiettivo di Meta è poter soddisfare ad una ad una ogni esigenza dei fruitori dell’app di messaggistica. Quale sarà il prossimo passo? A svelarlo proprio Mark Zuckerberg via social. L’idea è di poter consentire pagamenti commerciali tramite l’app e in Brasile è già stata realizzata.

WhatsApp e i pagamenti online

Zuckerberg promette un’esperienza di pagamento semplice e sicura che rivoluzionerà non solo l’app di messaggistica ma l’intero mondo delle transazioni online. Il nuovo servizio sarà dedicato sia alle persone fisiche che alle piccole imprese. Potranno comprare o vendere tramite WhatsApp in modo facile e affidabile.

Quando la funzionalità verrà attivata, dunque, i consumatori non dovranno più accedere al portale web o aprile una diversa applicazione per effettuare un pagamento. Al momento, come detto, il progetto è in prova per un piccolo numero di imprese. L’amministratore delegato Meta, però, rincuora gli altri utenti annunciando che nei mesi a venire sarà disponibile per tante altre aziende e persone.

La nuova funzione quando arriverà in Italia?

La domanda al momento non ha una risposta. Non ci sono, infatti, dati aggiornati delle imprese che dovrebbero utilizzare l’app per i pagamenti nel prossimo futuro. L’impresa sta procedendo lentamente evolvendosi mentre coinvolge nuove aziende. Un anno fa, ad esempio, c’è stato in Brasile il lancio della funzione Dizionario ossia una versione digitale delle pagine gialle che i clienti possono utilizzare per ricercare il venditore di un bene.

Negozi ai abbigliamento, supermercati, agenzie di viaggio. Unendo questa funzione a quella nuova di pagamento sarà possibile corrispondere quanto dovuto direttamente utilizzando WhatsApp. Tutto molto bello ma al momento disponibile solo in India, Singapore e Brasile. Quando arriverà in Italia?

Definire una tempistica non è semplice a causa degli aspetti legali, burocratici e fiscali di cui tener conto. Superare il problema della privacy non sarà facile. Si pensi che le transazioni sono criptate end-to-end e che nessuno potrà essere, dunque, a conoscenza di cosa una persona stia comprando o a quale prezzo. Solo quando l’accordo tra Meta e autorità italiane (ed europee) verrà raggiunto allora la nuova funzione di pagamento arriverà in Italia.