WhatsApp business: nuova funzione tutta da scoprire

WhatsApp Business è la chat di messaggistica istantanea per le aziende e i professionisti. Ora ha una nuova funzione, tutta da scoprire.

Non c’è molta differenza tra il WhatsApp normale e la versione business. In entrambi i casi, si tratta della stessa chat di messaggistica istantanea. Solo che nella versione business si utilizza un account WhatsApp business che fornisce tutte le informazioni e gli strumenti per le comunicazioni aziendali, di organizzazioni, negozi e società.

Grazie a WhatsApp business è possibile attrarre nuovi clienti e fare un lavoro di networking, utilizzando la piattaforma di messaggistica istantanea a 360 gradi.

Dopotutto, si tratta di uno strumento che attualmente è utilizzato da oltre due miliardi di utenti nel mondo. Di conseguenza, può essere un ottimo ponte tra la domanda e l’offerta.

WhatsApp business: come funziona

WhatsApp business prevede che il soggetto abbia un account business da utilizzare per comunicare con i propri clienti. È, dunque, necessario avere un account aziendale da usare sulla piattaforma per chattare con i clienti.

Le funzionalità di WhatsApp business sono simili a quelle che caratterizzano la versione classica dell’applicazione. Ma allora perché utilizzare la versione business?

Grazie a WhatsApp business è possibile comunicare direttamente con i propri clienti, in modo comodo e veloce. Inoltre, si dà la possibilità ai clienti di avere un canale opzionale tramite il quale mettersi in contatto con l’azienda.

In sostanza, l’account business di WhatsApp può essere utilizzato alla stregua di e-mail o un qualsiasi altro servizio di assistenza clienti. Solo che, in questo caso, l’assistenza può essere fornita ai clienti in modo veloce e personalizzato.

Come se non bastasse, attraverso l’attivazione di un account business è possibile effettuare anche operazioni di marketing, promuovendo nuovi servizi e prodotti al singolo cliente.

L’account business permette di avere un profilo dettagliato in cui sono indicate le informazioni principali dell’attività aziendale. In pratica, il cliente ha la possibilità di accedere al profilo WhatsApp dell’azienda per ottenere informazioni come orari di apertura, posizione, sito web dell’azienda e così via.

Così facendo il cliente avrà a disposizione tutte le informazioni necessarie.

La funzione che fa la differenza

Uno dei motivi per il quale WhatsApp business è indicato per chi ha un’attività aziendale o per i professionisti, era funzione di automazione dei messaggi.

In pratica, coloro che attivano un account business di WhatsApp hanno la possibilità di inviare dei messaggi predefiniti ai loro clienti. Si tratta di un servizio che non è fruibile con l’applicazione di chat istantanea usuale.

Ad ogni modo, ci stiamo riferendo a quel messaggio che generalmente viene inviato in automatico al cliente, che contatta un’azienda tramite il servizio assistenza. Si tratta di un modo per permettere al cliente di avvertire subito l’attenzione nei suoi confronti.

Inoltre, grazie all’automazione dei messaggi è possibile anche inviare il promemoria di un appuntamento programmato o dare il benvenuto a nuovi clienti.

In questo modo, è possibile ridurre una parte del lavoro manuale, permettendo all’azienda e a chi si occupa dell’assistenza clienti di gestire in maniera più efficace le richieste.

Tuttavia, quella dell’automazione dei messaggi è solo una delle funzioni che contraddistinguono WhatsApp business.

Di fatto, attivando un account business è possibile utilizzare degli strumenti di analisi gratuiti che permettono alle aziende di monitorare gli interessi dei clienti. In questo modo, è possibile inviare messaggi promozionali personalizzati e mirati. Allo stesso tempo, gli strumenti di analisi permettono di correggere le campagne di marketing sulla base del tasso di apertura dei messaggi e il tasso di risposta dei clienti registrati.

Come attivare WhatsApp business

Ora che conosciamo le potenzialità e le funzionalità di WhatsApp business, scopriamo come attivare questa versione della chat di messaggistica istantanea più famosa al mondo.

A partire da settembre 2017 è possibile attivare un account business su WhatsApp. In questo modo, l’applicazione di messaggistica istantanea intende consentire alle aziende o ai professionisti di gestire le loro comunicazioni con i clienti, avvalendosi proprio di tale piattaforma.

Per aprire un account business è necessario scaricare l’applicazione specifica sul dispositivo mobile. L’applicazione è gratuita e può essere scaricata dall’app Store o da Google Play Store, in base al sistema operativo del proprio smartphone o tablet.

Dopo aver scaricato l’App, l’utente dovrà registrare un account aziendale, inserendo tutte le informazioni richieste. Ci stiamo riferendo alle informazioni di profilo alle quali potranno avere accesso ai clienti: nomi dell’azienda, sede, sito web, indirizzo email aziendale e orario di apertura.

Dopo aver registrato l’account aziendale è importante effettuare l’importazione dei contatti esistenti da un file CSV.

A questo punto, è possibile iniziare ad utilizzare Whatsapp business, inviando messaggi ai propri clienti e utilizzando gli strumenti di analisi per migliorare le proprie strategie di marketing.