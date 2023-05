Parlamento, quanto guadagnano deputati e senatori: cifre inaspettate

Quanto guadagnano i deputati e i senatori del Parlamento italiano? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Spesso oggetto di polemiche, sono in molti a chiedersi a quanto ammontino effettivamente i compensi dei parlamentari del nostro Paese. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro“, recita l’articolo 1 della Costituzione del nostro Paese. Proprio l’attività lavorativa, in effetti, permette di attingere ai soldi di cui necessitiamo per acquistare i vari beni e servizi di nostro interesse.

Diversi i lavori tra cui poter spaziare, con un profilo, in particolare, che desta da sempre particolare fascino e interesse. Parliamo della figura del parlamentare, con molti che si chiedono quanto guadagnano senatori e deputati. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Parlamento, quanto guadagnano deputati e senatori italiani: le informazioni disponibili

Abbiamo già avuto modo di vedere quanto bisognerebbe guadagnare nel nostro Paese per essere felici. Sempre in tale ambito, pertanto, interesserà sapere a quanto ammontino i compensi dei senatori e dei deputati italiani. Ebbene, stando alle informazioni disponibili in merito, sembra che i deputati percepiscono un’indennità pari a 5.246,54 euro euro netti al mese.

A questi si aggiungere una diaria pari a 3.503,11 e un rimborso per spese di mandato da 3.690 euro. Se tutto non bastasse, i deputati hanno anche diritto a 1.200 euro all’anno come rimborso per le spese telefoniche e da 3.323,70 fino ad arrivare a 3.995,10 euro ogni trimestre per le spese di trasporto.

Entrando nei dettagli i deputati hanno diritto ad un rimborso per i trasporti pari a circa 3.324 euro nel caso in cui effettuino trasferimenti dal luogo di residenza all’aeroporto più vicino e tra l’aeroporto di Roma-Fiumicino e Montecitorio, per percorrenze fino a 100 km. Se la distanza da percorrere è maggiore, allora il rimborso è pari a circa quattro mila euro.

Leggermente differente il compenso erogato a favore dei senatori. Quest’ultimi, infatti, percepiscono 5.304,89 euro netti al mese. A tale importo si aggiunge una diaria da 3.500 euro e un rimborso per le spese di mandato da 4.180 euro. Ma non solo, i senatori italiani hanno anche diritto a 1.650 euro al mese come forma di rimborso forfettario per le spese telefoniche e di trasporto.