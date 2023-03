Occhio allo stipendio! Ecco quanto si deve guadagnare per vivere felici e stare bene nel nostro Paese. Le cifre che non ti aspetti.

Necessari per acquistare i vari beni e servizi di nostro gradimento, i soldi contribuiscono senz’ombra di dubbio ad aumentare la nostra felicità. Ma quanto bisognerebbe guadagnare per stare bene nel nostro Paese? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Come affermava Marilyn Monroe: “Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quelli di un vagone del Metrò”. I soldi, d’altronde, sono davvero molti utili in diverse circostanze.

Non stupisce, pertanto, che anche secondo la scienza i soldi danno felicità. Stando ad un recente studio, infatti, il benessere mentale aumenta all’aumentare del reddito. Ma quanto bisognerebbe guadagnare nel nostro Paese per essere felici? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Italia, occhio allo stipendio, quanto si deve guadagnare per vivere felici: svelate le cifre che non ti aspetti

Ovviamente non è possibile stabilire a priori quanto si debba guadagnare per vivere felici. Il concetto di felicità, d’altronde, è relativo. Non è detto, infatti, che ciò che rende felice una persona, sortisca lo stesso effetto anche su un’altra. Allo stesso tempo non si può negare come avere un bel po’ di soldi a disposizione aiuti a contrastare un bel po’ di situazioni problematiche.

A tal proposito interesserà sapere che, stando ad alcune recenti stime, sembra che per vivere bene nel nostro Paese si debba guadagnare circa 3 mila – 3.500 euro a famiglia. Questo prendendo come riferimento una famiglia composta da una coppia con due figli e tenendo conto di alcuni fattori come una casa con camera da letto personale per ogni figlio di età superiore ai 6 anni. Ma non solo, avere un’auto usata e trascorrere nel corso dell’anno due settimane di vacanze.

A ricoprire un ruolo importantissimo è anche la voce risparmi. Soffermandosi su quest’ultimi l’ideale sarebbe riuscire a mettere da parte ogni mese almeno il 10% del proprio stipendio. In questo modo si potrebbe, in futuro, investire una quota di tali risparmi in modo tale da aumentare le entrate e di conseguenza anche la propria felicità.