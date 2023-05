Alimentazione, mangiare senza sale fa davvero bene? La risposta non è scontata

Occhio all’alimentazione: mangiare senza sale fa davvero bene alla salute? Ebbene, la risposta non è scontata.

L’alimentazione riveste un ruolo importante nella nostra vita. Per questo motivo è fondamentale sapere quali alimenti fanno bene e quali no alla nostra salute. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dal primo, passando per il secondo, fino ad arrivare ai dolci e alla frutta, sono davvero molte le pietanze in grado di deliziare i palati sia di adulti che di bambini. Tanti, d’altronde, sono i prodotti alimentari disponibili sugli scaffali dei supermercati, venduti in confezioni di diverso formato e dimensioni, grazie a cui poter imbandire le nostre tavole.

A proposito di alimentazione abbiamo già visto quali siano gli alimenti che aiutano ad allontanare la tristezza. Sempre in tale ambito, inoltre, sono in molti a chiedersi se mangiare senza sale fa davvero bene alla salute oppure no. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Alimentazione, mangiare senza sale fa davvero bene? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Sono tante le persone che rinunciano al sale nel cibo perché convinti che questo alimento faccia male alla nostra salute. Ma è davvero così? Ebbene, a tal proposito è bene sapere che il sale è una sostanza che, se assunto in piccole dosi, riveste un ruolo importante per la nostra salute.

Questo perché contribuisce a mantenere un adeguato equilibrio idrico e a regolare la pressione sanguigna. Dall’altro canto, un consumo eccessivo di tale sostanza può avere degli effetti negativi. Tra questi ad esempio si annoverano un aumento della pressione sanguigna, rischio di malattie cardiache e ictus.

Come è facile immaginare, pertanto, è opportuno limitare il più possibile il consumo di sale nel caso in cui si soffra di patologie cardiache, pressione sanguigna alta e insufficienza renale. Questo, però, non vuol dire bandire del tutto dalla tavola il sale. Quest’ultimo, come già detto, ha comunque un ruolo importante per il nostro organismo.

L’importante è ricordarsi di non esagerare e, ove possibile, optare per delle valide alternative. Tra queste, ad esempio, si annoverano erbe aromatiche, spezie e condimenti che aiutano a dare maggior sapore alle proprie pietanze, limitando l’assunzione di sale.