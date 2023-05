Stanno rubando le vostre password! Scatta l’allerta contro il nuovo sistema

Di questi tempi le truffe del web continuano più che mai a terrorizzare i cittadini italiani e non solo. Il rischio aumenta sempre di più.

Ci troviamo a vivere un’epoca piena zeppa di vantaggi, soprattutto per quel che riguarda il settore tecnologico, sempre in costante ascesa. La stessa dimensione, però, è portatrice di numerose situazioni di certo poco gradevoli che riguardano la sicurezza di tutti i cittadini.

Nel caso specifico ci riferiamo a tutto quello che può accadere per l’appunto sul web. Siamo tutti ben consapevoli di quanto certe dinamiche possano in qualche modo minare la sicurezza degli stessi utenti. Pensiamo ai rischi derivanti dai continui tentativi di truffa.

La truffa per quel che riguarda il web mira a due elementi in particolare. Nel primo caso prova a mettere le mani sul patrimonio del cittadino in questione. Si ingegna, il malintenzionato di turno per creare per esempio falsi acquisti, false situazioni e quant’altro.

In questo modo avendo a disposizione gli strumenti di pagamento delle ignare vittime prova a mettere le mani, il truffatore, sul saldo del malcapitato. Non sempre però il tutto va nel seguente modo. Qui entra in scena il secondo potenziale elemento più che interessante.

Stiamo parlando della possibilità per coloro che orchestrano il raggiro di mettere le mani sulle informazioni private delle vittime. Su tutto, password, contatti vari, elementi anagrafici. Il tutto potrebbe servire per violare gli account, per esempio bancari, degli stessi cittadini o magari per mettere in piedi nuove truffe.

Stanno rubando le vostre password! Il nuovo ingegnoso metodo che spaventa i cittadini

Il tutto nasce dall’esigenza da parte dei malintenzionati di mettere sul mercato nuove password per il dark web, affari che in questo senso vanno davvero alla grande. La tecnica in questione riguarderebbe una delle più note intelligenze artificiali in circolazione, PassGan.

Il sistema leggendo circa 15,6 milioni di password è riuscita a intercettare quelle comprese tra 4 e 7 caratteri all’istante. I risultati ottenuti da vari tentativi hanno convinto gli esperti che questo metodo potrebbe riuscire nel tentativo di scoprire il 51% delle password più che mai comuni in circa un minuto

Il tutto porta a immaginare numerosi esperti una strada tutta nuova per le stesse intelligenze artificiali. In pratica si potrebbero utilizzare in questo senso dai malintenzionati di turno. Scoprire le password di mezzo mondo potrebbe essere la prossima missione, sempre se tutto ciò non è già di fatto qualcosa di operativo in quel senso.

Il trucco da utilizzare, se cosi possiamo dire è quello di utilizzare password più che mai complesse e quanto meno intuibili possibile. Il tutto per rendere la vita difficile a intelligenze artificiali varie e non solo. Basta con numeri o lettere che si ripetono, date di nascita e quant’altro. Password elaborate con caratteri speciali, numeri, simboli, maiuscole e minuscole. Solo in qualche modo si potranno evitare problemi più che mai preoccupanti.

La sicurezza sempre al primo posto, cosi come spesso consigliano le stesse forze dell’ordine che quotidianamente scandagliano il web alla ricerca di minacce per i cittadini. Difendersi è un dovere.