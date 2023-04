Ti pagano 30 mila euro per trasferirti in uno dei posti più belli d’Italia: ecco dove

Vuoi finalmente cambiare vita? Ebbene, ti interesserà sapere che vi è un posto in Italia dove ti offrono ben 30 mila euro per andarci a vivere. Ecco di quale si tratta.

Se il vostro sogno nel cassetto è quello di dare una svolta alla propria esistenza, allora vi interesserà sapere che vi è una località italiana che offre fino a trenta mila euro a chi decide di trasferirsi. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

L’Italia si rivela essere, indubbiamente, uno dei Paesi più belli al mondo. Questo per via dei suoi posti che si contraddistinguono per le varie bellezze naturali, storiche e culturali. Tante e diverse sono le iniziative messe in campo per far conoscere le meraviglie del nostro territorio, alcune delle quali volte a ridonare vita anche a quelle località che nel corso degli anni si sono spopolate.

Ti pagano 30 mila euro per trasferirti in uno dei posti più belli d’Italia: tutto quello che c’è da sapere

Ebbene, si tratta di Presicce, in provincia di Lecce, Puglia. Qui, come si legge sul sito del Comune di Presicce – Acquarica è stato dato il via al bando “Benvenuti”. Quest’ultimo, viene sottolineato, riguarda la “concessione di contributi a fondo perduto ai non residenti fino a un massimo di 30.000€ per l’acquisto, la ristrutturazione di immobili e il trasferimento di residenza sul territorio, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dello spopolamento e recuperare alcune tipologie di immobili privati non occupati“.

I soggetti interessati avranno tempo fino al prossimo 30 settembre 2023 per inviare apposita richiesta. Entrando nei dettagli, tale bando è rivolto ai soggetti che acquistano un immobile e relative pertinenze ultimato precedentemente al 31 dicembre 1991, da destinare a civile abitazione e dove trasferire la propria residenza.

Si tratta, infatti, di un’iniziata volta ad incrementare la popolazione locale, dato il calo della tasso di natalità registrato negli ultimi anni. Se volete cambiare vita, pertanto, molto probabilmente è giunto il momento giusto. Non resta che contattare il Comune per ottenere maggiori informazioni in merito e finalmente potrete trasferirvi in uno dei posti più belli d’Italia, dove vivere all’insegna della tranquillità.