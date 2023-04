Prestate attenzione alle sigarette elettroniche e in particolare a questo aroma. Il pericolo è dietro l’angolo.

Da molti considerate meno pericolose delle sigarette tradizionali, non possono passare inosservati i risultati di un recente ricerca che dimostrano le possibile conseguenze che possono portare con loro le sigarette elettroniche aromatizzate. Ecco cosa hanno scoperto gli studiosi.

Proprio soffermandosi su quest’ultime, non passano inosservati i risultati di una recente ricerca che dimostrano le possibile conseguenze derivanti dall’utilizzo delle sigarette elettroniche aromatizzate. Ma di quali si tratta? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa hanno scoperto i ricercatori.

Sigarette elettroniche, attenti a questo aroma, il pericolo è dietro l’angolo: lo studio

A differenza di quanto si possa pensare, anche le sigarette elettroniche possono comportare dei rischi. In particolare, stando a quanto emerge da una ricerca pubblicata su Respiratory Research, così come riportato su Informazione Oggi: “L’aroma di mentolo delle sigarette elettroniche è associato a un aumento delle particelle micro e sub-micron inalate e a una peggiore funzionalità polmonare nei fumatori di sigarette a combustione“.

Gli aromi all’interno dei liquidi elettroniche sono quelli utilizzati nell’industria alimentare e pertanto sono di per sé sicuri. Tuttavia non è dato ancora sapere come i polmoni reagiscono a tali sostanze quando fuoriescono con il vapore generato dalle sigarette elettroniche.

A tal proposito è bene sapere che i recenti studi hanno dimostrato come sempre più giovani che utilizzano le sigarette elettroniche hanno “respiro corto” e altri problemi a livello polmonare.

Se tutto questo non bastasse, gli aromi aggiunti, come menta e mentolo che sono tra i più apprezzati e diffusi, sembra contribuiscano ad aumentare i rischi conseguenti l’uso delle sigarette elettroniche. Un aspetto, quest’ultimo, che non può essere di certo trascurato.

Come sottolineato dal dottor Benam, d’altronde: “Passare alle sigarette elettroniche può essere un’alternativa migliore e più sicura per chi sta cercando di smettere di fumare i normali prodotti del tabacco. Ma è importante avere una conoscenza completa dei rischi e dei benefici delle sigarette elettroniche prima di provarle”.

Le informazioni presenti in questo articolo hanno esclusivamente scopo divulgativo e riguardano studi scientifici o pubblicazioni su riviste mediche. Pertanto, non sostituiscono il consulto del medico o dello specialista, e non devono essere considerate per formulare trattamenti o diagnosi.