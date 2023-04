Carta di Identità elettronica, recuperare Pin e Puk in modo facile e veloce è possibile: ecco come

Recuperare Pin e Puk della propria carta di identità elettronica in modo facile e veloce è possibile. Ecco come fare.

La carta d’identità elettronica si appresta a sostituire in toto lo Spid, ovvero il Sistema Pubblico di Identità Digitale, come chiave di accesso alle varie piattaforme di servizio pubblico, per la gestione e la fornitura di servizi.

Per poter sfruttare questa opportunità offerta dalla CIE, però, è necessario conoscere il Pin e il Puk. Ma come fare se abbiamo smarrito tali informazioni? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Carta di Identità elettronica, recuperare Pin e Puk in modo facile e veloce è possibile: cosa c’è da sapere

Come già detto, per utilizzare la CIE al posto dello SPID è necessario essere in possesso del Pin. Quest’ultimo, infatti, è necessario per abilitare l’accesso ai servizi digitali online. Ma dove si trova? Ebbene, bisogna sapere che il PIN è composto da otto numeri. Di questi, quattro si trovano nella ricevuta che l’impiegato del Comune consegna una volta conclusa l’operazione di richiesta del documento.

Gli altri quattro numeri, invece, si trovano nella busta che viene spedita a casa assieme alla stessa Carta di identità elettronica. Basta comporre gli otto numeri, quindi, per ottenere il Pin completo. Oltre al Pin, si riceve con le medesime modalità anche il PUK. Proprio quest’ultimo è necessario per rigenerare il Pin.

Una volta effettuato l’accesso all’App CieID, infatti, bisogna scegliere nel menù la voce “Sblocca carta”. Si deve, quindi, inserire il codice PUK, impostare il nuovo Pin e il gioco è fatto. Ma cosa succede se non si ricorda più nemmeno il PUK? Ebbene, in quest’ultimo caso la procedura è un pochino più lunga ma non impossibile.

Anche in questo caso giunge in nostro aiuto l’app CieID dove si trova la funzione “Recupero PUK“. Qui si deve leggere l’NFC della carta di identità, inserire la e-mail associata o il proprio numero di cellulare. Una volta portata a termine tale operazione, bisognerà attendere fino a 48 ore per ottenere il nuovo PUK.

Una volta rigenerato, si verrà avvistati tramite mail o sms. Si deve quindi cliccare sul link indicato, inserire il codice OTP ricevuto sempre tramite mail o sms, leggere con l’App CieId l’NFC della carta di identità e in pochi secondi si ottiene il codice PUK.

È importante comunque sottolineare che nel caso in cui, al momento della richiesta della Carta di identità elettronica in Comune, non avete fornito il numero di cellulare e nemmeno una e-mail, non sarà possibile recuperare il PUK tramite app. In tal caso è necessario recarsi al Comune.