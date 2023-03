Occhio allo Spid. Come fare ad usare e gestire più identità digitali utilizzando un solo smartphone? Ecco come funziona.

Buone notizie per tutti coloro che desiderano utilizzare un unico dispositivo per gestire più identità digitali Spid. Questo, infatti, è possibile prestando semplicemente attenzione ad alcuni accorgimenti. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dalle e-mail fino ad arrivare alle app di messaggistica istantanea, sono davvero molti i servizi a nostra disposizione grazie a cui poter comunicare in modo facile e veloce con amici, parenti e aziende, anche geograficamente distanti da noi. Proprio in tale contesto la pubblica amministrazione ha deciso di introdurre nel corso degli ultimi anni delle nuove modalità di accesso ai suoi servizi, tra cui ad esempio il Sistema Pubblico di Identità Digitale, meglio noto come Spid.

Proprio quest’ultimo, in effetti, a partire dal 1° ottobre 2021 ha dato il via a una vera rivoluzione. Questo perché è ormai obbligatorio per accedere a tutti i portali della Pubblica Amministrazione del nostro Paese e non solo. Sempre soffermandosi sullo Spid, però, non mancano i dubbi, in quanto in molti riscontrano delle difficoltà. A tal proposito, pertanto, interesserà sapere che gestire più identità digitali su un solo smartphone è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Smartphone, occhio allo Spid, come usare più identità digitali sullo stesso dispositivo: come funziona

In attesa di scoprire quale sarà il destino dello Spid, interesserà sapere che è possibile gestire più identità digitali utilizzando un solo dispositivo. Ma come è possibile? Ebbene, a tal proposito bisogna innanzitutto ricordare che lo Spid è strettamente personale. Per questo motivo ad ogni identità SPID intestata a persona diversa devono essere associati un numero di telefono e un indirizzo e-mail differenti.

Allo stesso tempo non è necessario che l’indirizzo e-mail e il numero di telefono siano intestati alla stessa persona che richiede lo SPID. È però fondamentale che siano utilizzati da una sola persona. Come fare, quindi, a gestire più identità utilizzando un solo dispositivo? Ebbene, a tal proposito è opportuno ricordare che i singoli gestori non consentono di utilizzare gli stessi numeri di telefono ed e – mail per attivare un’identità digitale Spid.

Per questo motivo, al fine di ovviare a tale problema si consiglia di attivare un’altra identità digitale, ad esempio del proprio genitore, presso un altro gestore. Nel caso in cui si possieda uno smartphone dual SIM, inoltre, è possibile utilizzare i due diversi numeri di telefono per attivare due diverse identità digitali Spid. Alcuni semplici trucchetti, quindi, che permettono di gestire più identità digitali utilizzando un solo dispositivo.