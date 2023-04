Gratta e vinci, in Italia ormai si cercano i record: è successo ancora

Vincere ormai non basta più agli italiani, oggi il segreto è stravincere. Le cronache dimostrano proprio questo.

Un situazione davvero incredibile, quella che oggi riguarda gran parte dei cittadini italiani, per non dire certo tutti. Ci troviamo in una situazione di certo non facile che spinge milioni e milioni di italiani a tentare la fortuna attraverso il mezzo che essi stessi ritengono forse più consono, più congeniale a tutta una serie dinamiche che riguardano il nostro quotidiano.

Si cerca il successo nel nostro paese, solo ed esclusivamente quello. I tempi che viviamo sono cupi e senza via di scampo. La crisi ormai da un anno ha travolto ogni certezza e di conseguenza il cittadino prova a percorrere la via più facile, o meglio, quella apparentemente più facile. I risultati, poi, nonostante tutto, sembrano davvero arrivare.

Succede allora che si valutano una serie di particolari dinamiche e si ragiona rispetto al chiodo fisso che tutti o quasi hanno in testa, vincere, a tutti i costi. Se si riflette sulla cosa appare chiara una specifica risposta, non esiste altro tipo di operazione che consenta di incassare, almeno potenzialmente, grosse somme di denaro nel giro di pochissimo tempo.

Il tutto, è assicurato, in questi termini solo ed esclusivamente dal gioco. In questo campo, si sa, gli italiani sono secondi a nessuno. Il gioco fa parte della nostra storia della nostra tradizione, gli italiani giocano a volte addirittura per abitudine e spesso riescono a portare a casa non poche situazioni. Le cronache cosi come anticipato, lo dimostrano.

Pensiamo alle notizie che leggiamo ogni settimana per esempio in merito alle vincite da Gratta e vinci. Una vera rincorsa al simbolo vincente con risultati davvero inimmaginabili. Nelle ultime settimane, decine di affermazioni dal valore di 500mila euro, la stragrande maggioranza di queste realizzate in regione del Nord Italia. Una vera e propria fortuna.

In un contesto che si fa sempre più opprimente per il cittadino insomma la speranza sembra insomma arrivare proprio dal gioco. Chiaramente il tutto dovrebbe essere praticato sempre con la massima moderazione, per non rischiare di farsi prendere la mano e compromettere situazioni già particolarmente delicate, nella maggioranza dei casi.

Gratta e vinci, in Italia ormai si cercano i record: si vince ancora, a Monza

Gratta e vinci insomma e sempre cosi come raccontato dalle cronache quotidiane specifiche regioni che beneficiano di tale fortuna. L’ultima notizia in merito arriva proprio dalla Lombardia, sempre Nord Italia insomma. Si trionfa, si potrebbe dire, altro che vincere. In questo caso, infatti, si va ben oltre i 500mila euro “soliti”. La cifra è molto più intrigante.

Il concorso premiato in questa situazione, che allo stesso tempo, premia e anche alla grande è il “Il Miliardario”. Un biglietto venduto a Monza che ha portato nelle tasche del fortunato vincitore in questione la bellezza di 2 milioni di euro. Chiaramente per il giocatore in questione la vita da questo momento in poi avrà tutt’altro sapore, c’è da scommetterci, è il caso di dirlo

La vincita brianzola sto eguaglia quindi quella di Fasano di pochissimo tempo fa. In quella situazione, infatti, nella città pugliese si vinsero allo stesso modo 2 milioni di eurograzie a un biglietto del concorso “Il Miliardario Maxi“. In questa specifica provincia, poi, non si è certo nuovi alle vincite e a successi a tanti zeri. Sempre al Gratta e vinci nei mesi passati sono state “strappate” parecchie centinaia di migliaia di euro da vari giocatori fortunati.

Soltanto poche settimane fa, inoltre, a Giussano, un fortunato è riuscito a vincere, ancora grazie a un tagliando magico ben 500mila euro. Un momento assolutamente d’oro, insomma, per la provincia lombarda e per l’intero paese, certo. Il gioco resta l’unica speranza insomma e gli italiani hanno bene in mente quale sogno vorrebbero realizzare il prima possibile.