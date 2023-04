Casa, è questa la più solitaria al mondo: una vera oasi di pace, ecco dove si trova

Vera e propria oasi di pace, ecco dove si trova la casa più solitaria del mondo. Un luogo unico nel suo genere.

Alle prese con i vari impegni della vita quotidiana capita a tutti di desiderare di vivere in una casa isolata dal resto del mondo. Ma esiste davvero una struttura del genere? Ebbene sì, la risposta è affermativa. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

La casa è senz’ombra di dubbio il punto di riferimento per ognuno di noi. È il luogo in cui possiamo finalmente staccare la spina dai vari impegni quotidiani ed essere sempre noi stessi. Non stupisce pertanto il fatto che ognuno di noi desideri avere un’abitazione bellissima, in grado di rispecchiare i propri gusti e rispondere alle proprie esigenze personali.

Allo stesso tempo non si può negare come, prima o poi, sia capitato a tutti di desiderare di vivere in una casa lontani da tutto e tutti. Proprio in tale ambito, pertanto, vi interesserà sapere dove si trova la casa più solitaria al mondo. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Casa, è questa la più solitaria al mondo: la verità che non ti aspetti

Nell’isola di Elliðaey, situata a sud delle coste dell’Islanda e facente parte dell’arcipelago delle Vestmann, si trova la casa più solitaria al mondo. Un’abitazione che si trova in un luogo totalmente isolato che si rivela essere una vera e propria oasi di pace.

Costruita nel 1953 dall’Elliðaey Hunting Association, in questa casa non vive più nessuno da quasi un secolo. Tuttavia ad oggi la struttura viene spesso utilizzata come rifugio dai membri dell’associazione che si occupano di salvaguardare le pulcinelle di mare.

Viste le sue caratteristiche, pertanto, non stupisce che tale struttura sia spesso oggetto di visita da parte dei turisti. Quest’ultimi possono giungervi in barca partendo dalla vicina città di Vestmannaejyar.

Una volta giunti, ci si deve arrampicare su un ripido pendio e aggrapparsi a delle corde per raggiungere la meta. Un viaggio indubbiamente impegnativo, in grado però di regalare delle emozioni uniche nel suo genere. Il tutto mentre si è a stretto contatto con la natura.